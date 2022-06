厄羅爾表示,「我是一個嚴格的父親。我的話就是法律。他們向我學習。」(I was a strict father. My word was the law. They learnt from me.)他又指,伊隆學齡前就已經希望要成為世上最富有的人,厄羅爾認為這要歸功於極具男子氣概的「南非男孩」家庭教育。

伊隆馬斯克於1971年6月28日出生在南非普勒托利亞 (Pretoria),他是家中3個孩子中年紀最大,與弟弟金寶(Kimbal)和妹妹托絲卡(Tosca)年齡相近。他在種族隔離最嚴重的時期離開了南非,避免軍隊徵招入伍。

父母親離婚後,伊隆馬斯克定與父親同住,為了搬進父親家中,馬斯克一個人搭乘了夜間列車。厄羅爾表示,「我到了約翰尼斯堡車站,看到獨自搭火車的9歲馬斯克,臉上洋溢著笑容。」惟伊隆曾多次表示他的童年並不快樂。

2017年,厄羅爾再婚,對方是年紀比他小40歲的繼女,父子因此產生重大分歧。惟厄羅爾表示,父子關係之後有改善,「我們會互相關心。」

