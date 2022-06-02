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馬斯克父親家教嚴格 稱軍事化教育助長兒子雄心壯志

特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁伊隆馬斯克（Elon Musk）父親厄羅爾馬斯克（Errol Musk）近日接受《法新社》訪問表示，曾試圖將兒子們撫養成「像南非男孩一樣」，向他們灌輸自己在軍隊中學到的同樣紀律。

厄羅爾表示，「我是一個嚴格的父親。我的話就是法律。他們向我學習。」（I was a strict father. My word was the law. They learnt from me.）他又指，伊隆學齡前就已經希望要成為世上最富有的人，厄羅爾認為這要歸功於極具男子氣概的「南非男孩」家庭教育。

伊隆馬斯克於1971年6月28日出生在南非普勒托利亞 （Pretoria），他是家中3個孩子中年紀最大，與弟弟金寶（Kimbal）和妹妹托絲卡（Tosca）年齡相近。他在種族隔離最嚴重的時期離開了南非，避免軍隊徵招入伍。

父母親離婚後，伊隆馬斯克定與父親同住，為了搬進父親家中，馬斯克一個人搭乘了夜間列車。厄羅爾表示，「我到了約翰尼斯堡車站，看到獨自搭火車的9歲馬斯克，臉上洋溢著笑容。」惟伊隆曾多次表示他的童年並不快樂。

2017年，厄羅爾再婚，對方是年紀比他小40歲的繼女，父子因此產生重大分歧。惟厄羅爾表示，父子關係之後有改善，「我們會互相關心。」

 

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