財政司長陳茂波於網誌表示，下決心將香港發展為更全面且具深度的國際金融中心，繼續不斷豐富本港金融市場的多元發展。過去香港推出「保險相連證券資助先導計劃」強化作為國際風險管理中心的功能；政府又將進一步激活債市，而綠色債券以至相關的綠色和可持續金融，將是未來推動的重要方向；同時，循多方向進一步推動香港離岸人民幣生態系統的發展，發揮好香港作為「國內境外」的離岸人民幣中心的功能。

陳茂波指出，日前本港第二度迎來保險相連證券(Insurance-linked Securities, ILS)的發行，金額達1.5億美元，目標為日本颱風造成的行業損失提供保障。這次ILS是由內地一間再保險公司發行的巨災債券，也是2021-22年度財政預算案中宣布推出「保險相連證券資助先導計劃」後，第二次有ILS在本港發行。這項計劃的目的，是為了強化香港作為國際風險管理中心的功能，每宗合資格申請在計劃下將可獲最多達1,200萬港元的資助。與此同時，已經通過立法為包括「巨災債券」在內的ILS，設立了專屬的規管制度，從而營造一個蓬勃的ILS生態圈，提升承保能力、加強金融韌性和收窄保障缺口。

多年來，香港金融市場的新股上市集資業務非常暢旺，往往是市場的談論焦點。然而，政府下決心將香港發展為更全面且具深度的國際金融中心。除了股市外，債券、基金、保險及衍生產品等都是全力推動的範疇。就以債市發展為例，香港目前是繼內地和南韓之後，債券發行量在亞洲（除日本外）第三大的地區。

而由他擔任主席的「香港債券市場發展督導委員會」去年全面檢視了本港債券市場的「生態系統」，會致力增加本港債券交易的透明度、提升交易效率，進一步激活本港債市的發展。事實上，近年政府正積極推動多種類和多幣種債券發行，並利用稅務措施，吸引更多區內機構利用香港市場發債融資。

此外，特區政府也在去年首次發行分別以歐元和人民幣計價的綠色債券。可以說，近年債市在發展速度、市場規模、產品種類、風險管理等方面，都取得了不錯的發展。綠色債券以至相關的綠色和可持續金融，將是未來推動本港債市發展的重要方向。國家一直十分支持香港發展綠色和可持續金融，並分別在2019年及2020年頒布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》及《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》中支持香港發展成為大灣區的綠色金融中心。香港作為區內的綠色及可持續金融中心，可發揮引導國際資金支持國家經濟向綠色轉型的重要作用，助力國家實現「3060」碳達峰、碳中和的目標。

除了發行政府債券，政府也希望為全球各地的政府和企業提供一個綠色的籌融資平台，鼓勵更多業界和外部評審機構善用香港作為綠色融資據點。去年推出了為期三年的「綠色和可持續金融資助計劃」，資助合資格的債券發行人和借款人的發債及外部評審服務支出。計劃推出一年以來，已批出近100宗申請，資助額合計約一億元。早前，進一步把申請外部評審費用資助的最低貸款額門檻，由二億元降至一億元，讓更多企業受惠。

離岸人民幣業務也是香港未來必須繼續著力發展和推動的重點工作。香港現在已經是全球最大離岸人民幣業務樞紐，處理全球75%離岸人民幣結算業務，去年經香港銀行處理的人民幣貿易結算量逾七萬億人民幣。在香港的離岸人民幣資金池超過8,000億元，佔全球離岸人民幣存款約60%。此外，國家財政部自2009年開始連續十三年在香港發行人民幣國債，至今在港發行共2,380億元人民幣國債。中國人民銀行亦建立在港發行中央銀行票據的常態機制，自2018年開始在香港發行人民幣票據，至今在港發行共5,000億元人民幣票據。從國際大趨勢來看，隨着國家經濟體量持續擴大，人民幣在國際貿易、投資和儲備方面的需求，將會不斷持續增加。香港作為離岸人民幣業務樞紐，將會發揮更關鍵的角色。

陳茂波指，展望未來，香港會循多方向進一步推動香港離岸人民幣生態系統的發展，提供更多以人民幣計價的投資工具和渠道，以及穩妥高效的匯兌，匯率風險和利率風險的管理工具等財資服務，並且會優化相關的市場基建，讓人民幣更好地在離岸市場循環流動，發揮好香港作為「國內境外」的離岸人民幣中心的功能，助力人民幣國際化的進程，政府又會繼續不斷豐富本港金融市場的多元發展，只要我們認清自身優勢和定位，鞏固強項、補足短板，抓準國際大形勢，服務好國家之所需，香港的金融業必定能取得質和量的進一步提升。