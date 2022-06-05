集團指，早在2020年6月10日袁志平的執董兼行政總裁職務已被暫緩，以減輕股東及公眾對其履行有關上市規則第3.08條及第3.09條項下之職務之擔憂，其後袁志平已於2020年8月19日正式辭任執董兼行政總裁職務。

另公司在截至2020年6月底止的年報披露，已將確認總金額6382.4萬元之貸款及應收利息虧損撥備，當中包括有關來自桉泰的應收貸款的虧損撥備4810.7萬元，並已就有關桉泰貸款計提100%的壞賬撥備，原因是該等貸款已長期逾期及仍未收回。後續於截至2021年6月底止的年度確認貸款及應收利息減值虧損撥回1736.2萬元，並預期集團於截至2022年6月底止的年度將進一步確認減值虧損撥回300萬元，原因是自桉泰收回總金額為2000萬元的部分還款。

除了集團就桉泰貸款確認的虧損撥備，董事會預期起訴及導致起訴的情況將不會對集團的業務及財務狀況造成任何重大不利影響。由於起訴仍在進行，公司將密切監察進展，公司亦在尋求有關起訴的法律意見，並將採取針對袁志平的適當及必要跟進行動，以保護集團及股東的整體合法權益。