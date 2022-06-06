恒指收市升571點或2.71%，報21653點，成交金額1385億元，較上日增加33.7%，是5月31日2456.02億元成交後最多；國指升232點或3.2%，報7499點。恒生科技指數收報4601點，升4.64%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。中海外（0688）、中移動（0941）、長和（0001）拖累大市。

藍籌51隻升，15隻下跌，0隻無升跌。藥明生物（2269）升10.35%，收報62.9元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌4.16%，收報31.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報113.3元，升12.4%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報27.4元，升0.18%。

恒指曾下試50天線(20965.31點)，收市升穿保力加通道頂(21582.65點)。科指10天線(4274.31點)升近50天線(4278.22點)，而指數則上試100天線(4753.83點)。

北水南下合計淨流入15.02億元，較上日增加114.09%，淨流入金額是5月31日21.21億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入53.98億元，對上一次連續4日淨流入是5月12日。南水北上合計淨流入112.55億元人民幣，較上日增加253.63%，連續第6日流入，累計流入405億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多2.89%，是5月27日後最大升幅，今高見21691.92點，是4月8日21872.01點後最高。今日收市報21653.9點，是4月8日後收市新高，當日報21872.01點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月30日。

科指曾升最多5.05%，是5月20日後最大升幅，當日升幅為5.24%。今高見4619.65點，是4月7日4652.87點後最高。今日收市報4601.95點，是4月4日後收市新高，當日報4769.99點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月31日。

國指曾升最多3.46%，是5月27日後最大升幅，當日升幅為3.58%。今高見7518.97點，是4月7日7691.14點後最高。今日收市報7499.97點，是4月6日後收市新高，當日報7608.8點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月31日。

午後消息股表現

煤氣（0003）待業績回升再考慮送红股。收報8.98元，升1.47%。

賀一誠：澳門爭取暑假起縮短入境旅客隔離時間。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報5.48元，升1.86%；美高梅中國（2282）收報4.13元，升2.99%；澳博（0880）收報3.35元，升1.82%；永利澳門（1128）收報4.75元，升3.94%；銀河娛樂（0027）收報42.35元，升2.54%；金沙中國（1928）收報15.64元，升6.25%。

聯眾（6899）料6月15日前刊2021年業績，午後復牌。收報0.192元，升7.87%。

順豐房託（2191）5.4億人幣，購母企長沙物流物業。收報2.98元，升2.05%。

今早及隔晚消息股表現

醫思健康（2318）斥最多2.75億元參與重建尖沙咀商廈。收報48.65元，升3.51%。

Elliott控告港交所（0388），索賠35億元，涉3月取消鎳交易。收報347.6元，升1.64%。

新意網（1686）促科技園徹查土地，確保用於創科。收報6.32元，跌1.71%。

祥生（2599）獲省政府接手嘉慶在建項目，料錄1.27億人幣收益。收報0.54元，無升跌。

鷹普精密（1277）南通廠火災，價值1.2億機器存貨受損。收報0.63元，無升跌。

實力建業（0519）前CEO涉詐騙公司7000萬元，遭廉署起訴。收報0.101元，升1%。

康希諾（6185）終止授輝瑞在內地推廣腦膜炎疫苗。收報78元，升5.33%。

藥明康德（2359）︰滬生產恢復正常，料次季增長仍逾六成。收報99元，升8.49%。

海螺環保（0587）上市逾兩個月股價累跌逾六成，海螺水泥（0914）擬出手增持。海螺環保收報5.33元，升2.7%。

海螺水泥（0914）見52周低32.5元，收報32.7元，跌5.08%。

廈門港務（3378）獲大股東溢價逾五成提私有化。創52周高，見2.14元，收報2.13元，升46.9%。

金沙（1928）：料6家營運商會取得賭牌，或翻新澳門金沙。收報15.64元，升6.25%。

比亞迪（1211）5月汽車銷量升1.5倍至11.5萬輛。收報300.6元，升5.7%。

兗煤澳大利亞（3668）主要股東嘉能可據報拒絕母公司要約。收報29.5元，跌1.5%。

松齡護老集團（1989）發盈警，料全年轉蝕最多2500萬元。收報0.56元，跌3.45%。

美團（3690）上季多蝕17.7%至35.86億人幣仍勝預期，經營活動支出急飈。收報198.1元，升9.93%。

中國動向（3818）發盈警，料全年轉蝕最多18億元。收報0.43元，升2.38%。

碧桂園（2007）5月銷售減半，融信首5月挫56%，大發急跌84%。收報4.73元，跌0.63%。

破頂股表現

破頂股包括，達力環保（1790）創上市新高，見0.86元，收報0.67元，升9.84%；東方海外（0316）創上市新高，見271.8元，收報271.8元，升2.03%；貝殼（2423）創上市新高，見39.35元，收報38.55元，升14.73%；中遠海能（1138）創52周高，見5.6元，收報5.28元，升1.54%；廈門港務（3378）創52周高，見2.14元，收報2.13元，升46.9%；天津港發展（3382）創52周高，見0.73元，收報0.7元，升6.06%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.37元，收報1.35元，升3.05%；米格國際（1247）創52周高，見1.05元，收報0.96元，升2.13%；兗煤（1171）創52周高，見27.4元，收報26.5元，升0.19%；飛達帽業（1100）創52周高，見1.96元，收報1.91元，無升跌；港龍中國地產（6968）創52周高，見5.31元，收報5.18元，升1.77%；樂享（6988）創52周高，見3.65元，收報3.6元，升7.14%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括遠洋集團（3377）低見1.3元，收報1.31元，跌3.68%；中梁（2772）低見1.85元，收報1.87元，跌3.11%；微泰醫療（2235）低見9元，收報9.8元，升4.26%；和譽（2256）低見3.6元，收報3.74元，跌6.5%；賞之味（8096）低見0.054元，收報0.057元，升1.79%。

12隻股份創52周低，其中十隻包括，超智能控股（1402）低見0.365元，收報0.395元，跌3.66%；太睿國際控股（1010）低見0.7元，收報0.8元，跌30.43%；潤泥（1313）低見5.45元，收報5.71元，跌2.89%；海螺（0914）低見32.5元，收報32.7元，跌5.08%；世紀聯合（1959）低見0.39元，收報0.405元，跌5.81%；新華滙富（0188）低見0.345元，收報0.345元，無升跌；卓能（0131）低見1.99元，收報2元，跌1.48%；英皇娛樂（0296）低見0.55元，收報0.57元，跌5%；正商實業（0185）低見2.74元，收報2.8元，跌5.08%；康龍化成（3759）低見60.1元，收報66.05元，升8.28%。

異動股

上升異動股，包括，廈門港務（3378）創52周高，見2.14元，收報2.13元，升46.9%；順豐同城（9699）收報7.82元，升15%；貝殼（2423）創上市新高，見39.35元，收報38.55元，升14.73%；時計寶（2033）收報0.51元，升13.33%；國藝（8228）收報0.026元，升13.04%；金斯瑞（1548）收報25.2元，升12.75%；匯聚科技（1729）收報1.7元，升12.58%；遊萊互動（2022）收報0.081元，升12.5%；理想汽車（2015）收報113.3元，升12.4%。

下跌異動股，包括，太陽國際（8029）收報0.305元，跌31.46%；太睿國際控股（1010）見52周低0.7元，收報0.8元，跌30.43%；越秀交通基建（1052）收報4.41元，跌12.15%；金輪天地（1232）收報0.131元，跌9.66%；大發地產（6111）收報0.51元，跌8.93%；海螺創業（0586）見52周低17.94元，收報18.04元，跌8.61%；元力控股（1933）平上市低位0.21元，收報0.21元，跌8.3%；環球信貸（1669）收報0.56元，跌8.2%；富力（2777）見52周低2.4元，收報2.4元，跌8.05%；碧生源（0926）收報0.63元，跌7.55%；上置集團（1207）收報0.025元，跌7.41%。