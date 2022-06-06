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積金局前行政總裁羅盛梅轉任亞洲證券業務金融市場協會行政總裁

亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）公布，委任積金局前行政總監羅盛梅出任行政總裁，將於7月4日在完成積金局「過冷河」要求後上任，接替上任10年的Mark Austen。

羅盛梅在去年6月10日離任積金局行政總裁職位，ASIFMA指，羅盛梅在戰略規劃、董事會治理、監管政策和大型項目管理方面擁有超過 30 年的經驗。過去的23年，曾於積金局和證監會擔任高級領導職務。羅盛梅表示，期待為ASIFMA帶來其經驗和見解，並繼續為其成員和亞洲資本市場行業發展鋪路。

亞洲證券業與金融市場協會由亞洲165間，來自買方和賣方的金融業企業組成，去年10月曾去信財政司司長陳茂波，指出香港為抗疫實施的強硬措施已使其作為金融中心的地位，其廣泛的經濟復蘇和競爭力面臨風險，呼籲放寬對前往美國、歐洲和英國的限制，並建議香港應該逐步取消包括當時21天檢疫在內的限制措施。

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