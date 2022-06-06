集團將繼續與債權人積極溝通，尋求重組該等債務，並將繼續致力改善流動性，包括尋求加快處置持有以供銷售物業資產的方法。但截至今日並無任何清盤呈請。

集團指出，過去兩年面臨前所未有的挑戰，並嚴重影響兩大主業，即中國的影院業務以及房地產開發業務。當中中國的影院業務在2020年及2021年度票房收入分別跌超過70%及35%，而房地產2021年產開發部門收入亦按年跌超過50%。

集團亦正積極處理影響其深圳開發半島城邦項目五期方面的問題。直至獲得有關開發的必要批准前，已尋求繼續採取措施降低成本，包括根據業務需要在半島城邦項目的房地產開發部門的員工待崗一定時間。如能夠成功開發半島城邦項目五期，相信其財務狀況將會改善。

此外，集團已發行3.5億美元2.9%於2022年6月11日到期之信用增強票據。該本金和利息支付將從備用信用證中提取款項支付。

至於內控調查方面，外部顧問調查仍在進行中，他們已製作一份草案報告，該報告正在由公司的審核委員會審閱，委員會亦正與公司核數師溝通，以解決他們任何疑問。

對於核數師提出的其他未解決的審計問題，公司已就持續經營假設的編製及相關會計專案的詳細情況提供了答覆及證明文件，目前還未收到進一步的查詢。但仍在就以下事項與公司核數師溝通，包括集團部分業務部門的現金流預測，使用權資產及租賃負債，及銀行詢證函。公司仍將積極與核數師保持溝通，以解決上述及可能的後續審計要求。

南海控股由於未能發布2021年業績，自4月1日起停牌，並將繼續停牌至另行通知。

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