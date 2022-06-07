市場續觀望通脹情況，美10年債息升至3.0399%，前美國財長薩默斯等經濟學家通過研究發現，美國通貨膨脹率比預期更接近1980年峰值；摩根大通首席經濟學家表示，美國經濟即將衰退的可能性很小。個股方面，馬斯克以對方違反協議為由，威脅終止對Twitter的收購交易，而Twitter堅稱機器人賬號數據都已按協議分享；蘋果在全球開發者大會上推出一系列新的軟件功能和服務，其中包括更新版iPhone鎖屏和後付費選項，在金融領域又邁進一步。據報中國監管部門將結束對滴滴等公司的調查，中概股指數升至兩個月高位。