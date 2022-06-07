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觀望通脹情況 美債息升穿3% 道指升16點

市場續觀望通脹情況，美10年債息升至3.0399%，前美國財長薩默斯等經濟學家通過研究發現，美國通貨膨脹率比預期更接近1980年峰值；摩根大通首席經濟學家表示，美國經濟即將衰退的可能性很小。個股方面，馬斯克以對方違反協議為由，威脅終止對Twitter的收購交易，而Twitter堅稱機器人賬號數據都已按協議分享；蘋果在全球開發者大會上推出一系列新的軟件功能和服務，其中包括更新版iPhone鎖屏和後付費選項，在金融領域又邁進一步。據報中國監管部門將結束對滴滴等公司的調查，中概股指數升至兩個月高位。

道瓊斯工業平均指數收漲16點，升幅0.05%，報32915點。標普500指數收漲12點，升幅0.32%，報4121點。納斯達克綜合指數收漲48點，或0.41%，報12061點。

聯合健康升0.94%，報490.18美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻30點，而Amgen跌1.21%，報245.44元，拖低道指19點。

科技股方面，蘋果收市報146.14元，升0.52%，谷歌母公司Alphabet收市報2336.41元，升1.99%，亞馬遜收市報124.79元，升1.99%，Facebook收市報194.25元，升1.81%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.92%，報444點。德國DAX指數收漲1.34%，報14653點；法國CAC 40指數漲0.98%，報6548點；英國富時100指數收漲1%，報7608點。

 