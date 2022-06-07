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Jane Street告LME索賠1.2億 涉取消鎳合約交易

繼昨日公布遭Elliott提告後，港交所（0388）公布，旗下LME 和 LME Clear被Jane Street Global Trading, LLC（「原告人」）提告，同樣涉及今年3月取消鎳合約交易一事。原告人聲稱有關決定根據公法屬不合法，及／或構成侵犯原告人的人權。原告人索賠金額約 1,534萬美元(約1.2億港元)。 LME 管理層認為該申索毫無法律依據，LME 將積極抗辯。

港交所公告指，於2022年3月10日發出的LME通知22/057中所述，在2022年3月7日（英國時間），鎳市場價格出現顯著上升。然而，LME認為截至當日晚上收盤時的交易是有序進行。隨後在2022年3月8日（英國時間）凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升。與LMEClear商討後，LME決定於當日英國時間08:15起暫停所有鎳合約的交易，並將所有於2022年3月8日英國時間00:00或之後執行的交易取消。此暫停交易的決定是因為鎳市場已出現失序的情況。LME追溯性地取消交易，是為了讓市場回到LME可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。需要強調的是，LME一直以市場的整體利益行事。LME鎳交易其後於2022年3月16日在LME所有執行交易的場所恢復進行。

 

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