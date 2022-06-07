金管局公布，中銀香港（2388）、花旗集團、東方匯理銀行、匯豐銀行和渣打銀行，成為綠色商業銀行聯盟（聯盟）的基石成員，總資產超過7萬億美元。聯盟由世界銀行集團成員國際金融公司（IFC）發起，並於2020年起與亞洲區域創始成員及首個區域執行理事香港金管局共同推出亞洲分部。聯盟會為匯聚綠色金融領域的先驅，促進新興市場應對氣候和環境風險所急需的金融創新、投資和領先實踐方針。
該聯盟旨在為新興市場建立一個綠色平台，集合金融機構、研究機構及創新技術提供者的力量，攜手推動可持續經濟發展所需的基建和商業解決方案的融資活動。五個基石成員將與IFC和金管局密切合作，鼓勵客戶採用綠色策略、推廣綠色產品和服務的最佳實踐方針，和釋放新的商機，實現經濟綠色轉型。聯盟官方網站於今日正式推出。
此外，聯盟與金融學院轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心合作，發表題為《氣候風險：定義、測量、現行實踐和監管》的首份前沿議題研究報告，旨在向亞洲乃至全球讀者深入淺出地介紹氣候風險及其對金融服務業的廣泛影響。
IFC亞太地區副總裁阿方索．加西亞．莫拉表示，他們很高興歡迎5家國際領先的金融機構加入綠色商業銀行聯盟。根據IFC研究，在2030年前，僅是東亞及太平洋地區的新興市場的城市，便可能吸引18萬億美元的氣候相關投資。金管局總裁余偉文表示，5位基石成員與他們抱着相同的願景，一同推動區內可持續和更穩健的發展軌跡。
匯豐銀行聯席行政總裁廖宜建歡迎當局的公布。他表示，成立綠色商業銀行聯盟，標誌著銀行業合作推進亞洲淨零碳排放的里程碑。金融服務業可以從三個方向著手，包括制訂減碳目標、擴大產品類型，以及積極協助客戶過渡至淨零碳排放。要達到這個目標，他們需要繼續擴大可持續發展金融的人才庫。作為基石成員，匯豐不但會在亞洲區內推廣一系列減碳的培訓，並帶領行業有關減碳的討論。
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