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耀才被追租荃灣分行外 12人涉非法集結被捕

耀才證券（1428）荃灣分行今日遭掛出橫額追租，據警方表示，今日下午約2時45分接獲報案，指有人懷疑於荃灣沙咀道253至255號（即耀才荃灣分行）外聚集。人員接報到場，經初步調查，拘捕12名本地男子，年齡介乎24至52歲，他們涉嫌非法集結被捕。他們同時違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方表示，該12人現正被扣留調查，案件交由荃灣警區反三合會行動組人員跟進。調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。警方重申，根據香港法例第245章《公安條例》，非法集結屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁五年。警方會繼續積極打擊三合會活動以及一切相關之非法行為。警方亦呼籲市民，為人為己，嚴格遵守相關法例，減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

今日網上流傳圖片，圖中為耀才證券荃灣分行門外被放置寫上「耀才證券 從速交租」的易拉架，另大廈棚架外亦掛上橫額，寫有「耀才證券欠租 拖欠四、五月租金 請從速繳交」，指該分行欠付4月及5月租金。耀才回覆本報查詢時則指，有關分行店舖內出現漏水問題，業主一直都未有維修。現時該橫額已被移除。