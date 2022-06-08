世界銀行進一步下調了對2022年全球經濟增長的預測，警告稱未來數年面臨通膨高於平均水平而經濟增長低於平均水平的局面，有可能破壞中低收入經濟體的穩定。
世界銀行行長戴維·馬爾帕斯在最新《全球經濟展望報告》的前言中表示。「世界經濟再次處於危險之中。它同時面臨高通膨和增長緩慢的局面。即使全球經濟衰退得以避免，滯脹之痛也可能持續數年，除非供應大幅增加。
由於能源和食品價格上升，俄羅斯入侵烏克蘭引發供應中斷，以及全球央行將利率從極低水平上調，世界銀行將今年全球增長預期下調至2.9％，之前1月和4月份時的預測分別為4.1％和3.2％。
報告顯示，由於能源價格上漲，金融環境收緊以及烏克蘭局勢造成的進一步供應中斷，美國經濟2022年可能增長2.5％，比先前預測低1.2個百分點。世銀同時將中國經濟今年的增長預期下調至4.3％，因新冠疫情以及相關的封控措施造成的影響大於預期。
歐元區方面，世銀料經濟增速將放緩至2.5％，比1月的預測低1.7個百分點。烏克蘭經濟料今年將萎縮45.1％，俄羅斯可能下滑8.9％。世銀此前預計上述兩國經濟都實現增長。
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