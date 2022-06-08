世界銀行行長戴維·馬爾帕斯在最新《全球經濟展望報告》的前言中表示。「世界經濟再次處於危險之中。它同時面臨高通膨和增長緩慢的局面。即使全球經濟衰退得以避免，滯脹之痛也可能持續數年，除非供應大幅增加。

由於能源和食品價格上升，俄羅斯入侵烏克蘭引發供應中斷，以及全球央行將利率從極低水平上調，世界銀行將今年全球增長預期下調至2.9％，之前1月和4月份時的預測分別為4.1％和3.2％。

報告顯示，由於能源價格上漲，金融環境收緊以及烏克蘭局勢造成的進一步供應中斷，美國經濟2022年可能增長2.5％，比先前預測低1.2個百分點。世銀同時將中國經濟今年的增長預期下調至4.3％，因新冠疫情以及相關的封控措施造成的影響大於預期。

歐元區方面，世銀料經濟增速將放緩至2.5％，比1月的預測低1.7個百分點。烏克蘭經濟料今年將萎縮45.1％，俄羅斯可能下滑8.9％。世銀此前預計上述兩國經濟都實現增長。

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