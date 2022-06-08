根據彭博行業研究截至6月1日的數據，Ark 9隻 ETF 擁有153億美元的資產，比2022年初減少了48%。在美國25家最大發行人中，資產崩跌幅度最大。可留意的是，資產縮減是因為投資組合表現不佳，而不是投資者撤資。儘管受高估值科技股下跌的拖累，所有9只ETF在2022年均錄得兩位數的虧損，但資金淨流入仍有1.67億美元。

彭博行業研究的Athanasios Psarofagis指，如此慘淡的表現通常會導致投資者出走，但Wood在社交媒體上培養了一批「鐵粉」，並因其專注於顛覆性的押注而享有盛譽。 Psarofagis表示，「「這絕對是前所未有的，如果也是這種表現，大多數人可能已經垮了，但追隨者對Cathie Wood和Ark仍然不離不棄。」

隨著聯儲會收緊政策，ARKK今年已暴跌近55%，是該公司基金中表

現第二差的。 ARKK 目前持有資產85億美元，低於2022年初的逾160億美元和2021年2月的約280億美元。

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