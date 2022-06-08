moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

Cathie Wood旗下各基金資產今年迄今跌幅幾乎是所有ETF發行人之最

《彭博社》報道，有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood，旗下Ark Investment Management 今年迄今的資產跌幅比幾乎任何其他美國的交易所交易基金(ETF)發行人都要嚴重。

根據彭博行業研究截至6月1日的數據，Ark 9隻 ETF 擁有153億美元的資產，比2022年初減少了48%。在美國25家最大發行人中，資產崩跌幅度最大。可留意的是，資產縮減是因為投資組合表現不佳，而不是投資者撤資。儘管受高估值科技股下跌的拖累，所有9只ETF在2022年均錄得兩位數的虧損，但資金淨流入仍有1.67億美元。

彭博行業研究的Athanasios Psarofagis指，如此慘淡的表現通常會導致投資者出走，但Wood在社交媒體上培養了一批「鐵粉」，並因其專注於顛覆性的押注而享有盛譽。 Psarofagis表示，「「這絕對是前所未有的，如果也是這種表現，大多數人可能已經垮了，但追隨者對Cathie Wood和Ark仍然不離不棄。」

隨著聯儲會收緊政策，ARKK今年已暴跌近55%，是該公司基金中表

現第二差的。 ARKK 目前持有資產85億美元，低於2022年初的逾160億美元和2021年2月的約280億美元。

 

%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmpinvestor.club%2F&tabs=timeline&width=340&height=500&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="340" height="500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media">