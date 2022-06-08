moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR升294點 李克強要求暢通物流 留意交通運輸股

美股上漲，刺激港股ADR指數向上，收報21,825點，升294點或1.35%。

個股ADR方面，匯控（0005）ADR折合港元收報52.51元，較港收市價升1.5%；騰訊控股（0700）ADR高2.1%，折合港元收報375.29元；美團（3690）ADR高3.5%，折合港元收報206元。

焦點股份

交通運輸股：中國總理李克強要求進一步暢通交通物流，推動貨運量儘快實現正增長

遊戲股：中國60款國產網絡遊戲通過審批獲得版號，騰訊、網易不在名單之列

石油股：中銀國際預計封控結束後中國的石油需求將在第四季度強勁反彈

祥生控股（2599）：未償付6月7日到期的10.5%優先票據應付本息

中國海外發展（0688）：5月合約銷售額按年下降23%

萬科（2202）：5月合約銷售額308億元人民幣

建設銀行（0939）：中國建設銀行獲准在境內和境外發行永續債

吉利汽車（0175）：5月汽車銷量8.91萬輛，上年同期9.62萬

中梁控股（2772）：惠譽將中梁控股評級下調至有限違約

 

 

%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmpinvestor.club%2F&tabs=timeline&width=340&height=500&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="340" height="500" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media">