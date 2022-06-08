美股上漲，刺激港股ADR指數向上，收報21,825點，升294點或1.35%。
個股ADR方面，匯控（0005）ADR折合港元收報52.51元，較港收市價升1.5%；騰訊控股（0700）ADR高2.1%，折合港元收報375.29元；美團（3690）ADR高3.5%，折合港元收報206元。
交通運輸股：中國總理李克強要求進一步暢通交通物流，推動貨運量儘快實現正增長
遊戲股：中國60款國產網絡遊戲通過審批獲得版號，騰訊、網易不在名單之列
石油股：中銀國際預計封控結束後中國的石油需求將在第四季度強勁反彈
祥生控股（2599）：未償付6月7日到期的10.5%優先票據應付本息
中國海外發展（0688）：5月合約銷售額按年下降23%
萬科（2202）：5月合約銷售額308億元人民幣
建設銀行（0939）：中國建設銀行獲准在境內和境外發行永續債
吉利汽車（0175）：5月汽車銷量8.91萬輛，上年同期9.62萬
中梁控股（2772）：惠譽將中梁控股評級下調至有限違約
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