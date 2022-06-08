華置於2011年1月，以總代價約2.80億英鎊（當時約34.47億港元）購入首個當地投資項目120 Fleet Street，其中包括名為RiverCourt的商業建築，以及二星級歷史建築物每日快報大樓（Daily Express Building）兩棟主要建築物。

華置表示，新大樓由國際知名的建築事務所Bjarke Ingels Group（BIG）設計，著重可持續發展和強調辦公室使用者的身心健康，而重建後的另一個特點，是在地下樓層建設開放式步行街，以分隔本來相連的River Court和每日快報大樓，為沿街的商舖創造新的商機並振興整個弗利特街（Fleet Street）街區。

River Court將被重建為21層的商業建築，包括約50,520平方米的辦公空間和約1,820平方米的零售空間。此外，該物業將更名為Evergo Tower，藉此紀念集團過去與愛美高集團（Evergo Holdings Company）合併的歷史。戶外景觀平台是Evergo Tower的標誌，台階式設計為 5 樓以上的辦公樓層提供超過3,000平方米及向南的綠化平台空間。

其他報道

中國商務部：鼓勵醫藥、汽車等產品拓國際市場 擴大出口信用保險承保

亞洲金融集團發盈警 今年首4個月轉蝕7250萬元

騰訊《王者榮耀》國際版7月起逐步公布多輪內部測試

人行：續增強人民幣匯率彈性 簡化外資進入中國市場程序

【有片：選股王】阿里強勢升穿20周線 有望展開升浪

恒指半日升366點 一度收復2萬2關口 嗶哩嗶哩漲15% 綠景中國飈52%

標價涉嫌誤導顧客 澳洲監管機構將起訴Airbnb

默克爾：普京入侵烏克蘭「大錯特錯」惟難以長期孤立俄羅斯

Netflix和貝萊德等美國公司高層受到俄羅斯制裁

滬深三大指數半日向下 上證跌0.7%

PayMe推4000萬元消費券優惠 包括商戶消費折扣券及電動車抽獎

台積電料今年收入增長30% 第二季營收最高達182億美元

美SEC擬對股市規定進行重大改革 據報或遭激烈反對

比亞迪副總裁：很快會向特斯拉供應電池 比亞迪升穿300元大關

馬斯克批評YouTube充斥詐騙廣告 網民建議：買下它

6月首批國產遊戲版號下發 惟騰訊、網易無份

滬深三大指數高開 人行零投放零回籠

恒指今早高開257點 遊戲股上揚 嗶哩嗶哩飈11%

佐丹奴停牌 待發收購及合併守則公布

馬斯克據報擱置收購Twitter相關的融資談判

港股ADR升294點 李克強要求暢通物流 留意交通運輸股

世界銀行再下調全球增長預期 警告滯脹之痛或持續數年