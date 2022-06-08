Catsimatidis批評，拜登不願打開國內石油的「水龍頭」，並指這是美國油價創下每加侖4.86美元新紀錄的主要原因。他指，對美國而言，出現經濟衰退或通脹加劇仍不是必然結局，現在拜登政府需要做的就是改變方向，採取措施壓低油價。「我們（美國）的石油儲量夠用100年。讓他們打開水龍頭，原油價格將回落至每桶55美元、60美元，哪怕是65美元，這也是（目前價格的）一半了。」

Catsimatidis又批評拜登「乞求」（beg）沙特阿拉伯同意將石油日產量提高50萬桶的計劃。卡齊馬蒂迪斯認為，該計劃毫無意義，因為沙特的石油定價仍將是每桶120美元，因此無法解決美國的問題。他建議，拜登總統應該允許更多的國內開採活動。

Catsimatidis同時批評美聯儲此前的加息決定，促請拜登政府轉而專注於控制油價和經濟衰退。Catsimatidis表示「有人走在毀滅美國的道路上，必須要有人站出來說『伙計們，夠了』。

其他報道

中國商務部：鼓勵醫藥、汽車等產品拓國際市場 擴大出口信用保險承保

亞洲金融集團發盈警 今年首4個月轉蝕7250萬元

騰訊《王者榮耀》國際版7月起逐步公布多輪內部測試

人行：續增強人民幣匯率彈性 簡化外資進入中國市場程序

【有片：選股王】阿里強勢升穿20周線 有望展開升浪

恒指半日升366點 一度收復2萬2關口 嗶哩嗶哩漲15% 綠景中國飈52%

標價涉嫌誤導顧客 澳洲監管機構將起訴Airbnb

默克爾：普京入侵烏克蘭「大錯特錯」惟難以長期孤立俄羅斯

Netflix和貝萊德等美國公司高層受到俄羅斯制裁

滬深三大指數半日向下 上證跌0.7%