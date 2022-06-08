外電報道，美國億萬富翁、聯合煉油公司CEO John Catsimatidis呼籲美國總統拜登盡快允許提高美國國內的石油產量。他警告，在不久的將來，經濟形勢可能會變得更糟。
Catsimatidis批評，拜登不願打開國內石油的「水龍頭」，並指這是美國油價創下每加侖4.86美元新紀錄的主要原因。他指，對美國而言，出現經濟衰退或通脹加劇仍不是必然結局，現在拜登政府需要做的就是改變方向，採取措施壓低油價。「我們（美國）的石油儲量夠用100年。讓他們打開水龍頭，原油價格將回落至每桶55美元、60美元，哪怕是65美元，這也是（目前價格的）一半了。」
Catsimatidis又批評拜登「乞求」（beg）沙特阿拉伯同意將石油日產量提高50萬桶的計劃。卡齊馬蒂迪斯認為，該計劃毫無意義，因為沙特的石油定價仍將是每桶120美元，因此無法解決美國的問題。他建議，拜登總統應該允許更多的國內開採活動。
Catsimatidis同時批評美聯儲此前的加息決定，促請拜登政府轉而專注於控制油價和經濟衰退。Catsimatidis表示「有人走在毀滅美國的道路上，必須要有人站出來說『伙計們，夠了』。
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