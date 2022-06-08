文章日期：2022年6月8日 17:11
長城汽車（2333）公布5月產銷量數據，月內銷量錄得8萬部，按年減少7.94%。首5個月銷量41.73萬部，按年大跌19.36%。
產量方面，月內產量錄得8.42萬部，按年增加4.12%。今年首5個月累計產量42.54萬部，按年減少15.56%。
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