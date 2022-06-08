逾半LP表示，他們在亞太地區的風險投資錄得了高於16%的年化淨回報率。同時，有近40%的LP透過亞太地區併購投資，實現超過16%的年化淨回報率。逾70%LP表示，自全球金融危機至今，他們所持有的私募股權資産表現優於其公共股權投資組合。近70%的亞太地區投資者相信ESG可驅動價值創造，這一比例與歐洲投資者佔比70%的比例相當。此外有59%的北美投資者持相同看法。

報告又顯示，北美投資者更積極投資關注女性或少數族裔初創企業的風險投資基金。同時逾半投資者認爲在未來兩年內，北美與歐洲的私募信貸市場較其他地區更具吸引力。更有接近三分之一的投資者更看好亞太地區的私募信貸市場。因應利率不斷升高，五分之一的歐洲投資者與三分之一的北美投資者預期，此將導致私募信貸投資組合中的債務違約比例上升。有四分之一的亞太投資者持有相同看法。在過去兩年，有35%的LP增加了對私募信貸的投資，而19%的LP則减少了投資。

此外，機構投資者對私人投資市場中湧現的另類資金來源，如散戶投資者、保險資金等，抱持著警惕的態度。儘管只有三分之一的投資者認爲他們的投資機會將因此而受到影響，有將近三分之二的投資者表示，此類資金來源的出現將對他們的私募股權投資回報構成威脅。

儘管在報告內，顯示只有19%的投資者已經或計劃投資使用加密貨幣進行投資的基金，但是已顯示有近三分之一LP已向支持加密貨幣的企業的投資基金出資，另外還有13%的LP有此計劃。同時還有三分之一的投資者已投資或計劃投資關注元宇宙的基金。

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