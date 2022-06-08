會議指出，近期國務院派出督查組，對12個省穩增長穩市場主體保就業開展專項督查。從督查情況看，各地貫徹黨中央、國務院部署，加快落實中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策、穩經濟一攬子措施，多數地方出台配套舉措，助推經濟運行向好因素增多、市場信心增強；但有的地方存在政策落實不到位、「一刀切」、亂收費亂罰款等問題。

會議強調，經濟下行壓力依然突出，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，各地要切實負起保一方民生福祉責任，以時不我待的緊迫感推動穩經濟政策再細化再落實，確保二季度經濟合理增長，穩住經濟大盤。

會議指出，對外開放是我國的基本國策，穩外貿穩外資事關經濟全局、就業大局，要進一步擴大對外開放。在落實已出台穩外貿穩外資政策同時加大支持。一是充分發揮各級穩外貿穩外資等機製作用，協調解決外貿外資企業復工達產、項目建設等困難。二是對出口退稅信用好的企業階段性實行3個工作日內退稅到位，擴大優質產品進口，加快提升港口裝卸轉運和通關效率，保持國際產業鏈供應鏈穩定。研究階段性減免港口有關收費。三是積極吸引外商投資，打造市場化法治化國際化營商環境，擴大中西部外商投資製造業鼓勵類目錄。

會議研究了其他事項。