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消息：黃浩夥17LIVE創辦人4億元收購台蘋

壹傳媒（0282）旗下台灣《蘋果新聞網》宣告獲新東家接手，根據台灣媒體及香港方面的消息指，收購方為本港商人黃浩及台灣直播社交App 17LIVE創辦人潘杰賢。台蘋聲稱，收購價遠超3億新台幣（折約7978.83萬港元）。據本報了解，黃、潘收購該網總代價為15億元新台幣（約3.99億港元）。據稱黃浩已坐陣台灣，處理交收手續。

本報曾經試圖聯絡黃浩作進一步查詢，但是他未有回覆。不過據消息稱，黃、潘兩人在收購《蘋果新聞網》的交易，雙方在股權上約為七、三之比。黃浩在1月份接受本報電話訪問時表示，確認洽購《台蘋》，不過沒有透露細節。據悉，黃浩其後在推進收購方面受到疫情影響而放慢，到最近啟動加快進度，目前正待完成最後交收手續。另基於潘杰賢在台灣的經驗，《蘋果新聞網》日後料會邁向數位傳播方面發展。消息進一指，台蘋在去年已用了幾億元新台幣賠給有十幾年年資的員工 ，所以現在遣散費只需要數千萬元新台幣， 並由原有台蘋方面出資支付 。

根據《蘋果新聞網》的聲明，該網與台灣《蘋果日報》完成交接，《蘋果新聞網》將以更新穎、更亮眼的形式服務讀者。台灣《蘋果》創報人及台灣分公司法人代表的葉一堅表示，因為台灣大量解僱法要在六十天前宣告，所以召開一級主管會議，並說：「大部份的同事都可以轉移到新東家及安然留用，我也會和大家一齊留用去新東家，並擔任他們的榮譽主席。」。至於新東家的主席及執行主席稍後公布。該網曾因為母公司資金被凍結，致在台灣的資金流斷鏈。不過，在巨大的艱困中，該網指有高達400萬人的註冊會員數。