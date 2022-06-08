公司表示，該胡椒貿易業務將配對自願賣家及買家，主要來自美國或歐洲，目標為賺取約2%利潤。公司將透過一間新加坡公司訂立遠期合約 ，並獲越南領先農產品生產商及出口商Haprosimex JSC委任為其代表。初步計劃為承諾以約800萬元購買200噸黑椒。

公司表示，鑑於其為該類貿易的新參與者，有關安排將要求公司向貿易商預付交易金額的40%作為訂金，而餘下60%將於收到貨品時支付；又稱將視乎胡椒價格及其走勢持有胡椒， 於出售前不會持有超過4個月 。

公司表示，自2020年起受到新冠疫情顯著影響，其中作為主要收益來源的美容服務在新加坡政府自2020年4月至5月實施阻斷措施期間關停兩個月左右；包括新加坡在內的世界各國均實施旅行限制，進而影響多數企業，這導致公司相對更依賴遊客的地區、周邊的診治中心收益減少，而且2021年仍然嚴峻。為擴闊收益來源及為股東帶來更佳回報，公司預期開展胡椒貿易業務後，將為其經營收益及盈利能力帶來更大貢獻，有利於持續改善盈利狀況。