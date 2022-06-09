油價持續上漲引發了對通脹以及央行採取措施遏制通脹的擔憂，美股向下，道指見近一周低。其他消息方面，歐洲央行周四料確認結束量化寬鬆政策，為退出負利率鋪平道路。OECD下調全球經濟增長預期，稱俄烏戰爭恐對世界經濟造成持久衝擊。美國財長稱拜登政府考慮「重新設置」中國關稅。