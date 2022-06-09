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通脹憂慮 美股向下 道指跌269點見近一周低

油價持續上漲引發了對通脹以及央行採取措施遏制通脹的擔憂，美股向下，道指見近一周低。其他消息方面，歐洲央行周四料確認結束量化寬鬆政策，為退出負利率鋪平道路。OECD下調全球經濟增長預期，稱俄烏戰爭恐對世界經濟造成持久衝擊。美國財長稱拜登政府考慮「重新設置」中國關稅。

道瓊斯工業平均指數收跌269點，跌幅0.82%，報32910點。標普500指數收跌44點，跌幅1.08%，報4115點。納斯達克綜合指數收跌88點，或0.74%，報12086點。

高盛跌2.12%，報314.68美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低45點，而Caterpillar升1.19%，報229.8元，貢獻道指17點。

科技股方面，蘋果收市報147.96元，跌0.5%，谷歌母公司Alphabet收市報2343.88元，升0.03%，亞馬遜收市報121.18元，跌1.47%，Facebook收市報196.64元，升0.5%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.57%，報440點。德國DAX指數收跌0.76%，報14445點；法國CAC 40指數跌0.8%，報6448點；英國富時100指數收跌0.08%，報7593點。