個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.16%，折合報403.76元；阿里巴巴（9988）升7.85%，折合報117.34元；美團（3690）升0.93%，折合報12.7元；匯控（0005）跌0.47%，折合報51.01元；建行（0939）跌0.97%，折合報5.6元。

道期現升0.054%；標期現升0.02%；納期現跌0.03%。日股現升0.11%，韓股現跌0.2%，澳股現跌0.75%。

紐油現升0.09%或0.12美元，報122.23美元；布油現升2.49%或3.01美元，報123.58美元；金價現跌0.02%或0.55美元，報1852.81美元；美國10年期債息現升0.42%或0.0129厘，報3.0344厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括嗶哩嗶哩（9626）、周大福（1929）、蔚來集團（9866）。

GEM上市星醫美股Republic Healthcare（8357）「生意淡薄」，轉戰炒賣胡椒期貨。

匯控（0005）關閉旗下貿易平台Serai。

嘉里建設（0683）46億售兩貨倉，華潤物流已付4.6億訂。

中駿集團（1966）5月合同銷售額按年跌54%。

寶龍地產（1238）旭輝控股（0884）上月賣樓收入雙雙跌六成。

保利置業（0119）首5個月合同銷售額按年跌49%。

吉利汽車（0175）母企支持的基金投資以國雷達晶片方案商Vayyar。

德永佳（0321）發盈警，料去年純利大跌近四成。

新世界（0017）委任馬紹祥出任執行董事。

黛麗斯（0333）上季收入升9%至4.49億。

長城汽車（2333）首5個月銷量下降近兩成 上月銷量跌8%。

耀才（1428）：與荃灣分行業主溝通證屬小誤會，事件圓滿解決。

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