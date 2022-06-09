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恒指高開106點 升穿100天線 科指20天線升穿50天線

恒指今早高開106點或0.49%，報22121點，成交金額45億元；國指今早高開49點或0.66%，報7729點。恒生科技指數開市報4883點，升1.36%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。

藍籌15隻升，41隻下跌，10隻無升跌。阿里巴巴（9988）升6.8%，報116.2元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌5.83%，報11.64元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報116.2元，升6.8%；跌幅最大的是舜宇（2382）開市報122.3元，跌1.37%。

恒指升穿100天線(22063.09點)。科指20天線(4294.82點)升穿50天線(4287.87點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）開市報237.8元，升0.51%。周大福（1929）無成交，報14.12元。蔚來集團（9866）開市報165.8元，升2.6%。

GEM上市星醫美股Republic Healthcare（8357）「生意淡薄」，轉戰炒賣胡椒期貨。無成交，報0.246元。

匯控（0005）關閉旗下貿易平台Serai。開市報50.4元，跌1.66%。

嘉里建設（0683）46億售兩貨倉，華潤物流已付4.6億訂。開市報20.35元，升0.74%。

中駿集團（1966）5月合同銷售額按年跌54%。開市報1.19元，升0.85%。

寶龍地產（1238）旭輝控股（0884）上月賣樓收入雙雙跌六成。寶龍地產開市報2.02元，跌0.98%。旭輝控股（0884）無成交，報3.61元。

保利置業（0119）首5個月合同銷售額按年跌49%。開市報1.76元，跌5.88%。

吉利汽車（0175）母企支持的基金投資以國雷達晶片方案商Vayyar。開市報15元，跌1.06%。

德永佳（0321）發盈警，料去年純利大跌近四成。開市報1.34元，跌1.47%。

新世界（0017）委任馬紹祥出任執行董事。無成交，報30.2元。

黛麗斯（0333）上季收入升9%至4.49億。無成交，報0.46元。

長城汽車（2333）首5個月銷量下降近兩成 上月銷量跌8%。開市報15.3元，升2.41%。

耀才（1428）：與荃灣分行業主溝通證屬小誤會，事件圓滿解決。無成交，報1.44元。

破頂股表現

破頂股包括，貝殼（2423）創上市新高，見42.05元，開市報42.05元，升4.6%；知乎（2390）創上市新高，見30元，開市報30元，升2.92%；廈門港務（3378）創52周高，見2.15元，開市報2.15元，無升跌；中海油服（2883）創52周高，見9.84元，開市報9.84元，升1.34%。

破底股方面

0隻股份創上市新低。0隻股份創52周低。

異動股

上升異動股，包括，新東方（9901）開市報13.28元，升12.16%；和黃醫藥（0013）開市報18.62元，升7.13%；新東方在線（1797）開市報4.67元，升6.86%；阿里巴巴（9988）開市報116.2元，升6.8%；萬國數據（9698）開市報33.15元，升5.74%；天立教育（1773）開市報0.77元，升5.48%。

下跌異動股，包括，環球醫療（2666）開市報4.76元，跌6.48%；保利置業（0119）開市報1.76元，跌5.88%；中海油（0883）開市報11.64元，跌5.83%；中遠海控（1919）開市報13.62元，跌4.89%；威高股份（1066）開市報8.08元，跌3.92%；潤泥（1313）開市報5.66元，跌3.58%；東方海外（0316）開市報266.4元，跌2.99%；雲康集團（2325）開市報12.4元，跌2.97%；晶苑國際（2232）開市報2.89元，跌2.69%。

 

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