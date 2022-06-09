​就在早幾天，波叔才在他那名為《司長隨筆》的網誌中，談及如何深化香港國際金融中心的發展，更在對上一篇隨筆，提及本港的新股集資額在國安法實施後達到6,500億，較實施前同期增加逾三成。言猶在耳，想不到只是幾天，就由中資投行身先士卒，擔綱演繹裁員止血的戲碼，而裁員的，就是司長誇讚不絕的新股市場相關部門。當然，大家明白港府不是令市況轉淡的原由，不過「說完就完」，就難免惹人有「烏鴉口」的觀感。當然波叔「烏鴉口」已非首次，想當年說大市成交暢旺，決定上調股票印花稅後，結果港股隨即由牛轉熊，恒指由高到低調整逾萬點。這種沒有科學根據的關聯，或許就是運勢的最玄妙之處吧。

​雖然用「鋌而走險」來形容投行工作有點兒太負面，畢竟工作範疇不涉及犯法，最多打擦邊球，不過用被裁風險來換取較可觀回報，一向是投行員工的宗旨。「有錢搵嘅時候，賺盡；無錢搵嘅時候，收檔。」金融從業員對這種經營模式早已見怪不怪，好市的時候，管理層不介意一擲千金來招攬人才，務求把握該段市況將盈利最大化；但當市況轉差時，為了縮減成本，當管理層斷定某業務在短時間內難以翻身，他們也會當機立斷地迅速裁員。來得快裁得快，雖然一來一回人力資源成本也不少，但只有在好市時賺得夠，埋單計數，有錢賺的贏面依然較高。

​職場上，甚至有些金融浪人，轉攻這類職位，明知遲早也會被炒，也姑且抱著一試無妨的心態。「明知會被炒都做？傻的嗎？」當然不傻，臨急抱佛腳，好市才急著請人的金融機構，通常也比較短視，在市場最需要人手時才去請人？又或者聽到同行某業務有錢賺才想開枱請人？叫價被逼提高是意料中事，人工加三成、五成、七成、甚至一倍？雖然近年大家拉緊褲頭，類似情況少了，但也並非完全絕跡。若叫價提得夠高，總有人不介意博一博，特別是沒有家庭負擔的同行，起碼也能「賺返一兩年錢」，說不定好市持續，又可以捱多兩三年呢！就算不幸，之後市況轉淡被裁，也有較多本錢去「量地」，而且叫價甚至職級也提高了，將來再應徵其他金融機構，也更易上望再高一格的職級。

​當然，如果規劃得較好的投行，也未必需要在好市時才請人，淡市時隨即炒人，這主要視乎管理層的眼光看得有多遠。近十年，或許已鮮有聽到外資投行在本港大規模裁員的消息，不是刻意奉承外資行，但對於相信有利可圖的業務，他們比較有Commitment，縱然一時三刻盈利有高有低，也未必會大幅度地調整人手，最多只會每張枱一兩個地加，又或者需要交數時一兩個地減。如果要達到捱不住的程度，需要動刀裁員兩三成員工，對上一次可能已經要數到金融海嘯，而這是幾十年才一遇的黑天鵝事件。

​相對外資行，中資行普遍的問題不在於管理層的眼光，而是在於他們的職場壽命。內鬥是中資投行的特色，具能力具魄力的管理層不缺，但當牽涉到龐大利益，更高層的爭鬥幾乎無日無之，就對整個部門的營運構成影響。新高層一上場，任用親信出任各部門的管理層是常識吧。這些管理層無論是為了在短時間內交出成績，抑或為了自身在短時間內壯大馬房，盲搶人是時有發生的事；但高層一旦失勢，又有另一個新高層上場，又會任用新一批親信取代舊的管理層，只要新上司不認同某業務的價值，就有機會將整個業務的員工一併裁走。行內人做得夠長時間，大概也了解到中資行的開枱摺枱、請人裁員等，整個循環通常也來去得比較快。

​至於風險溢價，就是無論外資行抑或中資行，作為投行員工都需要有的覺悟。淡市裁員，在大氣候下難逃一刧，尚算死得甘心；若所屬業務連年盈利有限，甚至偶有虧損，管理層決定結束業務，也屬情理之中。然而純粹管理層覺得沒有前景就決定「斬纜」，這已經有點傾向個人主義，而非從客觀事實出發；若果年年有錢賺，純粹是外國總部決定撤出香港，又或涉及整個亞太區也關閉某業務等橫向操作，就更加無辜了。很多人羨慕投行人工高，整體薪酬較大部分行業的平均值高，這是事實，但卻未必考慮到投行失業的機率，也比大部分行業高。這個較平均值高出來的人工，就是彌補隨時被裁的風險所支付的溢價。

​這幾天，有報道指行會抽起公務員加薪議程，即將卸任的特首，當然不會蠢得將這燙手山芋拿上手，臨別前也去承擔這兩面不討好的責任。記得去年薪酬趨勢調查出現負數，那些公務員工會隨即對數字口諸筆伐，但到今年出現大正數，又突然180度轉軚要求跟足加薪，論輸打贏要，肯定比他們的工作能力出色。撇開能力、民怨等，純粹講經濟，當中資投行也要裁員止血，高級公務員又談何要求加薪逾7%的理據？別忘記公務員是鐵飯碗，風險溢價幾乎是零，既要穩定性，又要求人工增幅媲美私人企業，而作為加薪指標之一的薪酬趨勢調查，更完全沒有考慮裁員及無薪假等職場慣常操作。不得不承認，公僕或許才是真正的「打工皇帝」！

羅仕揚