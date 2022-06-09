文章日期：2022年6月9日 16:41
正榮地產（6158）5月合約銷售金額為23.16億元人民幣（下同），按年大跌84%；截至2022年5月31日止五個月，集團累計合約銷售金額約為186.27億元，較去年同期下跌73.1%。
遠洋集團（3377）公佈，5月協議銷售額約74.1億元，按年下跌28%；截至今年首5個月的累計協議銷售金額約293.1億元，較去年同期減少28.2%。
正榮地產今日收報0.58元，升1.75%；遠洋集團收報1.3元，升0.78%。
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