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正榮地產5月銷售額按年大跌八成 遠洋集團銷售額跌近三成

正榮地產（6158）5月合約銷售金額為23.16億元人民幣（下同），按年大跌84%；截至2022年5月31日止五個月，集團累計合約銷售金額約為186.27億元，較去年同期下跌73.1%。