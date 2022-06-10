憂慮經濟增長，隔夜美股重挫，道指跌幅創3周最大，3大指數亦創近3周低，及連跌兩日。美國上周首次申請失業救濟人數增加2.7萬，達到22.9萬，創2021年7月以來最大增幅。歐洲方面，歐央行宣布將於7月1日結束債券淨購買，強化7月份加息25個基點的立場，並暗示秋季可能加大升息力度。