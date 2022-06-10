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憂慮經濟增長 美股創3周低 道指跌638點

憂慮經濟增長，隔夜美股重挫，道指跌幅創3周最大，3大指數亦創近3周低，及連跌兩日。美國上周首次申請失業救濟人數增加2.7萬，達到22.9萬，創2021年7月以來最大增幅。歐洲方面，歐央行宣布將於7月1日結束債券淨購買，強化7月份加息25個基點的立場，並暗示秋季可能加大升息力度。

波音跌4.23%，報133.73美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低38點，而家得寶升0.78%，報299.86元，貢獻道指15點。

道瓊斯工業平均指數收跌638點，跌幅1.94%，報32272點。標普500指數收跌97點，跌幅2.38%，報4017點。納斯達克綜合指數收跌332點，或2.75%，報11754點。

科技股方面，蘋果收市報142.64元，跌3.59%，谷歌母公司Alphabet收市報2296.71元，跌2.01%，亞馬遜收市報116.15元，跌4.15%，Facebook收市報184元，跌6.42%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.37%，報434點。德國DAX指數收跌1.72%，報14198點；法國CAC 40指數跌1.4%，報6358點；英國富時100指數收跌1.54%，報7476點。