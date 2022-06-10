個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.2%，折合報386.09元；阿里巴巴（9988）跌3.12%，折合報107.83元；美團（3690）跌3.77%，折合報194.19元；匯控（0005）跌1.41%，折合報49.89元；建行（0939）跌0.84%，折合報5.59元。

道期現跌0.027%；標期現跌0.01%；納期現跌0.02%。日股現跌1.33%，韓股現跌1.02%，澳股現跌0.85%。

紐油現跌0.2%或0.25美元，報121.26美元；布油現跌0.23%或0.28美元，報122.78美元；金價現跌0.05%或1.05美元，報1846.9美元；美國10年期債息現升0.24%或0.0074厘，報3.0492厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，卓悅控股（0653）、港通控股（0032）、博華太平洋（1076）等。

友和（2347）上市，定價2.1元。

SPAC股Vision Deal（7827）上市，定價10元。

中芯（0981）：美法院駁回對公司的民事起訴。

螞蟻集團A股上市 據報被監管部門提上議事日程。螞蟻集團回應︰專注整改 沒IPO計劃。留意阿里（9988）。

梧桐證券（0613）擬推IPO前交易平台。

嗶哩嗶哩（9626）首季經調整淨虧損擴大至16.5億人幣。

蔚來（9866）首季淨虧損18.25億元 次季車輛交付量料2.3萬至2.5萬輛。

中國建築興業（0830）：獲澳門銀河四期22.4億幕牆分包承建合約。

BC科技（0863）旗下OSL向盈透證券提供虛擬資產服務。

舜宇（2382）5月手機鏡頭出貨量按月跌29%。

和記電訊（0215）旗下3香港在百佳設家電店中店 年尾前增至18間。

周大福（1929）去年多賺逾一成至67億 派末期息每股0.28元。周大福4至5月整體零售值跌13% 內地同店銷售急挫28%。

比亞迪（1211）將為特斯拉供應電池？ Tesla：無聽到有關訊息。

乘聯會：中國5月廣義乘用車零售量按年減17% Tesla升1.9倍。

正榮地產（6158）5月銷售額按年大跌八成 遠洋集團銷售額跌近三成。

新世界集團（0017）旗下醫療健康業務Humansa宣布，收購內地婦兒科集團諾亞醫療 與惟視眼科成策略合作伙伴。

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