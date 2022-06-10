恒指今早低開346點或1.59%，報21522點，成交金額26億元；國指今早低開135點或1.79%，報7470點。恒生科技指數開市報4628點，跌2.56%。
平保（2318）、長和（0001）、煤氣（0003）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。
藍籌4隻升，52隻下跌，10隻無升跌。長和（0001）升0.56%，報53.75元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌3.53%，報104元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，27隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）無成交，報17.46元；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報199.8元，跌14.32%。
恒指跌至10天線(21420.53點)之上。科指跌穿100天線(4723.29點)，下試10天線(4525.12點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，卓悅控股（0653）無成交，報0.118元。港通控股（0032）無成交，報10.8元。
友和（2347）上市，定價2.1元。開市報2.28元，升8.57%。
SPAC股Vision Deal（7827）上市，定價10元。無成交。
中芯（0981）：美法院駁回對公司的民事起訴。開市報17.28元，跌1.03%。
螞蟻集團A股上市 據報被監管部門提上議事日程。螞蟻集團回應︰專注整改 沒IPO計劃。留意阿里（9988）。開市報107.6元，跌3.32%。
梧桐證券（0613）擬推IPO前交易平台。無成交，報0.43元。
嗶哩嗶哩（9626）首季經調整淨虧損擴大至16.5億人幣。開市報199.8元，跌14.32%。
蔚來（9866）首季淨虧損18.25億元 次季車輛交付量料2.3萬至2.5萬輛。開市報150元，跌6.07%。
中國建築興業（0830）：獲澳門銀河四期22.4億幕牆分包承建合約。無成交，報2.16元。
BC科技（0863）旗下OSL向盈透證券提供虛擬資產服務。開市報4.04元，無升跌。
舜宇（2382）5月手機鏡頭出貨量按月跌29%。開市報114.5元，跌1.97%。
和記電訊（0215）旗下3香港在百佳設家電店中店 年尾前增至18間。開市報1.45元，無升跌。
周大福（1929）去年多賺逾一成至67億 派末期息每股0.28元。周大福4至5月整體零售值跌13% 內地同店銷售急挫28%。開市報13.82元，升0.58%。
比亞迪（1211）將為特斯拉供應電池？ Tesla：無聽到有關訊息。開市報295.4元，跌1.53%。
乘聯會：中國5月廣義乘用車零售量按年減17% Tesla升1.9倍。汽車股向下，吉利（0175）開市報14.34元，跌1.51%；廣汽集團（2238）開市報7.54元，跌0.4%；東風集團股份（0489）開市報6.11元，跌0.49%；長城汽車（2333）開市報13.8元，跌2.95%；北京汽車（1958）開市報2.55元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）開市報1.35元，無升跌；小鵬汽車（9868）開市報101元，跌4.17%；五菱（0305）開市報1.22元，無升跌；理想汽車（2015）開市報115.2元，跌1.71%；蔚來集團（9866）開市報150元，跌6.07%。
正榮地產（6158）5月銷售額按年大跌八成 遠洋集團銷售額跌近三成。開市報0.57元，跌1.72%。
新世界集團（0017）旗下醫療健康業務Humansa宣布，收購內地婦兒科集團諾亞醫療 與惟視眼科成策略合作伙伴。開市報29.85元，跌1.16%。
破頂股包括，廈門港務（3378）創52周高，見2.16元，開市報2.16元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，易緯集團（3893）開市報0.087元，升11.54%；青瓷遊戲（6633）開市報4.95元，升9.76%；友和（2347）開市報2.28元，升8.57%；都市麗人（2298）開市報0.39元，升8.33%；民生教育（1569）開市報0.72元，升5.88%；飛魚科技（1022）開市報0.73元，升5.8%；周生生（0116）開市報8.74元，升2.22%；騰盛博藥（2137）開市報9.02元，升2.04%；石四藥集團（2005）開市報3.75元，升1.63%；中信資源（1205）開市報0.64元，升1.59%；美的置業（3990）開市報12.42元，升1.47%。
下跌異動股，包括，嗶哩嗶哩（9626）開市報199.8元，跌14.32%；新東方（9901）開市報11.64元，跌10.6%；翰森製藥（3692）開市報12.52元，跌8.21%；招商局港口（0144）開市報14.06元，跌6.89%；再鼎醫藥（9688）開市報21.2元，跌6.61%；萬國數據（9698）開市報30.25元，跌6.35%；百度（9888）開市報140.7元，跌6.07%。
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