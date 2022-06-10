國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，5月份，國內疫情防控形勢持續向好，消費市場供應總體充足，CPI按月轉降，按年漲幅保持穩定。 PPI方面，各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，保障重點產業鏈供應鏈暢通穩定，PPI按月和按年漲幅均繼續回落。

按月比較，CPI由上月上漲0.4%轉為下降0.2%。其中，食品價格由上月上漲0.9%轉為下降1.3%，影響CPI下降約0.24個百分點。食品中，隨著鮮菜大量上市，物流逐步暢通，鮮菜價格下降15.0%；中央儲備豬肉收儲工作繼續開展，生豬產能調減效應逐步顯現，豬肉價格上漲5.2%；受國際糧價高位運行影響，國內麵粉、糧食製品和食用植物油價格分別上漲0.8%、0.8%和0.7%。非食品價格上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約0.06個百分點。非食品中，國際油價波動影響國內汽油和柴油價格均上漲0.6%；疫情期間線下服務消費減少，線上服務消費需求增加，電影及演出票、賓館住宿價格分別下降2.6%和0.7%，網絡文娛服務價格上漲2.4%。

從按年看，CPI上漲2.1%，漲幅與上月相同。其中，食品價格上漲2.3%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約0.42個百分點。食品中，鮮果、薯類和糧食價格分別上漲19.0%、16.1%和3.2%，漲幅比上月均有擴大；鮮菜和雞蛋價格分別上漲11.6%和11.4%，漲幅比上月分別回落12.4和1.9個百分點；豬肉價格下降21.1%，降幅比上月收窄12.2個百分點。非食品價格上漲2.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約1.68個百分點。非食品中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲27.6%、30.1%和26.9%；賓館住宿和飛機票價格分別下降7.4%和2.4%。

PPI方面，從按月看，PPI上漲0.1%，漲幅比上月回落0.5個百分點。其中，生產資料價格上漲0.1%，漲幅回落0.7個百分點；生活資料價格上漲0.3%，漲幅擴大0.1個百分點。國際原油價格震盪上行，帶動國內相關行業價格上漲。其中石油和天然氣開採業價格上漲1.3%，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲0.9%，化學纖維製造業價格上漲0.8%，化學原料和化學製品製造業價格上漲0.6%。隨著各地安全有序釋放先進煤炭產能，多措並舉保障煤炭供應，強化市場預期管理，煤炭開采和洗選業價格由上漲2.5%轉為下降1.1%，煤炭加工價格上漲0.7%，漲幅回落8.6個百分點。受投資增速放緩等因素影響，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.3%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.5%，非金屬礦物製品業價格下降0.5%。另外，農副食品加工業價格上漲0.9%，計算機通信和其他電子設備製造業價格上漲0.8%。

從按年看，PPI上漲6.4%，漲幅比上月回落1.6個百分點。其中，生產資料價格上漲8.1%，漲幅回落2.2個百分點；生活資料價格上漲1.2%，漲幅擴大0.2個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有37個，與上月相同。主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開采和洗選業上漲37.2%，回落16.2個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲10.4%，回落6.4個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲34.0%，回落4.7個百分點；化學原料和化學製品製造業上漲13.6%，回落1.3個百分點。價格漲幅擴大的有：燃氣生產和供應業上漲22.0%，擴大1.3個百分點；農副食品加工業上漲3.7%，擴大1.1個百分點；電力熱力生產和供應業上漲9.7%，擴大0.4個百分點。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.3%，是2020年9月份以來按年首次下降。

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