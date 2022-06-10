Druckenmiller週四在2022年Sohn投資會議上表示，他認為美股已經進入熊市六個月，並認為熊市極有可能維持一段時間。

納斯達克指數較之前的歷史高位下跌了20%以上，符合進入熊市的傳統定義。雖然標普500指數在5月20日盤中一度進入熊市，但午後3%的反彈使其在技術上仍然還在牛市。

Druckenmiller指，造成跌勢加大的原因是聯儲局在應對幾十年來最高的通脹方面轉為激進，這可能會在2023年的某個時候導致美國陷入經濟衰退。

Druckenmiller透露，在過去的六到八個月内，他一直在做空債券和股票，減少外匯交易，並持有石油、黃金和銅等主要大宗商品。

Druckenmiller曾為「金融大鱷」索羅斯管理資金十多年，曾助他於1992年沽空英鎊一戰成名。

上個月的監管文件顯示，Druckenmiller負責管理的Duquesne在第一季度賣出了谷歌母公司Alphabet Inc.、Airbnb Inc.和Carvana Co.股票，同時增加其在Chevron Corp的持股。

儘管如此，如果市場出現合適的機會，Druckenmiller指會再次做空股票。他還表示，他希望在未來六個月的某個時候做空美元。

根據彭博億萬富翁指數 (Bloomberg Billionaires Index)，Druckenmiller的淨資產約為100億美元。

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