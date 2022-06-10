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寰亞傳媒上季蝕2980.4萬 虧損擴大逾一倍 

麗新系旗下寰亞傳媒（8075）今天公布，截至今年4月底止第三季，公司應佔虧損2980.4萬元，虧損按年擴大逾一倍。期內收入錄得1670萬元，按年下跌47.4%。董事會不建議派中期息。寰亞傳媒今天收報0.65元，無升跌。

期內，來自娛樂活動收入按年跌78.3%至180萬元，唱片銷售、音樂出版及版權發行之版權收入及發行佣金收入按年則升22.7%，錄得795.8萬元。藝人管理費收入按年下跌18.5%至147.3萬元。電影及電視節目產品以及電影及電視節目版權之發行佣金收入、版權收入及銷售按年下跌63.7%至552.9萬元。

截至今年4月底止九個月，公司擁有人應佔虧損增加至5331.4萬元，去年同期則約為3366.3萬元。期間之每股基本虧損減少至約1.79港仙，而同期則約為2.74港仙。集團營業額則按年增加106%至1.62億元，主要由於電視節目業務之收益增加所致。期內銷售成本增加至1.16億元，按年增加90.6%，銷售成本增加由於期間推出之電視節目產品。

期內集團舉辦及投資10場表演，包括鄭秀文、C AllStar、鄭欣宜、馮允謙及林二汶的演出，有關演唱會及表演的總收益合共約為969.8萬元。期內發行8張專輯，包括鄭秀文、C AllStar、 鄭欣宜、馮允謙及王菀之的唱片，來自音樂出版及錄音之營業額約為2740萬元。藝人管理方面，期內集團自藝人管理錄得營業額約675萬元。寰亞現時管理30名藝人。

寰亞傳媒稱，儘管疫情持續，香港的娛樂消費開始復蘇，但近期Omicron對中國娛樂市場帶來挑戰。集團表示，將繼續製作優質及具商業可行性之產品，亦持續投放資源發展串流平台及電子商務之線上內容，以把握有關市場機遇。另集團將繼續與本地及亞洲知名藝人合作推廣演唱會，而即將舉行之活動包括鄭欣宜及馮允謙之演唱會。

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