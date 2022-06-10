天齊鋰業財務總監鄒軍表示，公司在香港上市，對優化財務結構很重要，能進一步降低資產負債率，為接下來的產能擴張計劃奠定基礎。

天齊鋰業是鋰電新能源核心材料供應商，集上游鋰資源儲備、開發及中游鋰化工產品開發業務於一身。

市場傳聞特斯拉（Tesla）（美：TSLA）也將參與認購天齊鋰業H股，有内地傳媒向特斯拉方面求證，對方僅表示「不清楚，暫無回應」。

馬斯克4月在社交媒體Twitter回應有關鋰價數據時也提到，鋰價已經高得離譜，除非成本得到改善，否則特斯拉可能開始大規模地親自參與鋰礦的開採與提煉。

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