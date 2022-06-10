集團指，若所得款項淨額無須立即用作披露用途，或無法按擬定計劃實施計劃的任何部分，第一服務可能會在符合其最佳利益的前提下，將該等資金暫時用於投資短期理財產品。

第一服務在2020年招股上市集資5.712億元，當中20%或1.142億元原定用於投資能源運維項目及獲得能源運維權，惟截至本月7日仍未動用。集團指，是由於投資或收購能源運維項目涉及到檢查能源站設備（特別是隱蔽工程 ）、與相關物業管理公司合作以及對歷史情況的深入瞭解等，對盡職調查要求較高。

加上，實際接管後，實際情況存在較大偏離的時候，將對項目的業務運營和財務業績 帶來潛在風險，因此對投資或收購獨立的能源運維項目持謹慎的態度。公司目前尚未物色到任何適合的目標，但將繼續尋求商機，發現投資 、收購或托管獨立的能源運維項目機會 ，並將就此以其內部財務資源而非未動用所得款項淨額來為任何資金需求提供資金。

第一服務早前公布分派2021年末期息每股為0.0677元，合計涉資6770萬元。

其他報道

天齊鋰業來港發行H股 傳特斯拉有意認購

寰亞傳媒上季蝕2980.4萬 虧損擴大逾一倍

吳光正斥資逾27.8億增持九倉

中國飛機租賃將向渣打集團附屬公司出售兩架飛機

中國人保首5月保費收入增近13% 財險升一成

禹洲首5個月合約銷售額按年跌59%

證監會諮詢擬為「回水令」擴權 申擴大至更多失當行為

世茂首五個月合約銷售額按年跌近72% 美的置業跌54%

雲音樂與韓國SM娛樂達成協議 涉及EXO等藝人作品

鄭恩賜獲委任為積金局行政總監 即日生效

永旺：消費券帶動4月營業額按月升1.3倍

富力5月銷售收入按年跌66.6%

龍湖5月份權益合約銷售額90.6億元

實德環球：將繼續營運衛星場 料6月澳門賭收升1至2成

新城發展悉數償還明日到期4億美元債

恒指跌62點 染藍中芯升8% 科指創3個月收市新高 北水增8倍 三大指數連升兩周

恒指跌62點 染藍中芯升8% 科指創3個月收市新高 北水增8倍 三大指數連升兩周

花旗推出父親節優惠 抽獎贏取平板電腦

中央力谷 5月社融、新增貸款、M2增長全勝預期

台積電5月營收再創新高 按年增65%