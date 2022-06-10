當代置業（1107）同系的第一服務（2107）公布，將2020年上市招股所得的20%或1.142億元更改用途，當中最多6770萬元將用於派付2021年末期息，另最高4650萬元將用於派付以後財年股息。
集團指，若所得款項淨額無須立即用作披露用途，或無法按擬定計劃實施計劃的任何部分，第一服務可能會在符合其最佳利益的前提下，將該等資金暫時用於投資短期理財產品。
第一服務在2020年招股上市集資5.712億元，當中20%或1.142億元原定用於投資能源運維項目及獲得能源運維權，惟截至本月7日仍未動用。集團指，是由於投資或收購能源運維項目涉及到檢查能源站設備（特別是隱蔽工程 ）、與相關物業管理公司合作以及對歷史情況的深入瞭解等，對盡職調查要求較高。
加上，實際接管後，實際情況存在較大偏離的時候，將對項目的業務運營和財務業績 帶來潛在風險，因此對投資或收購獨立的能源運維項目持謹慎的態度。公司目前尚未物色到任何適合的目標，但將繼續尋求商機，發現投資 、收購或托管獨立的能源運維項目機會 ，並將就此以其內部財務資源而非未動用所得款項淨額來為任何資金需求提供資金。
第一服務早前公布分派2021年末期息每股為0.0677元，合計涉資6770萬元。
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