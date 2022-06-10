美國上月通脹加劇，5月消費者物價指數（CPI）按年升8.6%創新高，較4月的8.3%升幅加快，再創40年新高。彭博社訪問的經濟師原預期，5月CPI按年升幅維持8.3%。5月CPI按月升幅更達1%，遠高於4月的0.3%升幅，令市場憂慮聯儲局會否較長時間採取激進的加息措施，以遏抑通脹。