美國5月消費者物價指數（CPI）按年升8.6%，創逾40年新高，疊加當地6月消費者信心指數創新低，市場對經濟前景憂慮增加。三大指數應聲向下，道指收跌880點或2.7%，報31392點；納指收跌414點或3.5%，報11340點；標指收報3900點，跌116點或2.9%。總結全周，道指累跌4.6%，納指跌5.6%，標指跌5.1%。