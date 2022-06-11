moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

美國通脹飊逾40年新高 美股港股ADR齊受壓

美國5月消費者物價指數（CPI）按年升8.6%，創逾40年新高，疊加當地6月消費者信心指數創新低，市場對經濟前景憂慮增加。三大指數應聲向下，道指收跌880點或2.7%，報31392點；納指收跌414點或3.5%，報11340點；標指收報3900點，跌116點或2.9%。總結全周，道指累跌4.6%，納指跌5.6%，標指跌5.1%。

11個標普500板塊全部向下，非必需消費品跌4.2%最多，資訊科技板塊跌3.9%，必需消費品則跌0.4%最小。金融股普遍下跌，美國運通（美：AXP）跌4.1%，摩根大通（美：JPM）跌4.6%，高盛（美：GS）跌5.7%。

巴克萊（Barclays）經濟師預計，美聯儲將於下周宣布加息0.75厘，美國10年期債息升0.25%至3.165厘，升至近期新高。科技股走勢受壓，亞馬遜（美：AMZN）跌5.6%，微軟（美：MSFT）和Meta（美：META）跌逾4%，蘋果（美：AAPL）和Google母企Alphabet（美：GOOGL）跌逾3%。

受美股影響，ADR港股比例指數跌2%，報21386點。阿里巴巴（9988）ADR較港股低收4.5%，小米（1810）ADR和美團（3690）ADR也較港股低收逾2%。只有中電（0002）ADR和新地（0096）ADR較港股高收，均較港股升逾0.3%。恒指夜期收跌1.7%至21326點，低水480點。