美國5月消費者物價指數（CPI）按年升8.6%，創逾40年新高，疊加當地6月消費者信心指數創新低，市場對經濟前景憂慮增加。三大指數應聲向下，道指收跌880點或2.7%，報31392點；納指收跌414點或3.5%，報11340點；標指收報3900點，跌116點或2.9%。總結全周，道指累跌4.6%，納指跌5.6%，標指跌5.1%。
11個標普500板塊全部向下，非必需消費品跌4.2%最多，資訊科技板塊跌3.9%，必需消費品則跌0.4%最小。金融股普遍下跌，美國運通（美：AXP）跌4.1%，摩根大通（美：JPM）跌4.6%，高盛（美：GS）跌5.7%。
巴克萊（Barclays）經濟師預計，美聯儲將於下周宣布加息0.75厘，美國10年期債息升0.25%至3.165厘，升至近期新高。科技股走勢受壓，亞馬遜（美：AMZN）跌5.6%，微軟（美：MSFT）和Meta（美：META）跌逾4%，蘋果（美：AAPL）和Google母企Alphabet（美：GOOGL）跌逾3%。
受美股影響，ADR港股比例指數跌2%，報21386點。阿里巴巴（9988）ADR較港股低收4.5%，小米（1810）ADR和美團（3690）ADR也較港股低收逾2%。只有中電（0002）ADR和新地（0096）ADR較港股高收，均較港股升逾0.3%。恒指夜期收跌1.7%至21326點，低水480點。