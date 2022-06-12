報告是由諮詢公司In Toto Consulting發布，撰寫人是該諮詢公司的創辦人Asheefa Sarangi，她曾任中信里昂的分析師。據公司註冊處資料，In Toto Consulting於2020年在港註冊成立，Asheefa Sarangi是唯一的董事及股東。

報告末段註明，報告是由獨立第三方委託撰寫。然而，相信這「獨立第三方」正是近日積極推動匯控分拆業務的中國平安。

報告指出，目前市場對匯控亞洲業務的估值可能達到1070億美元，佔集團1321億美元總市值的81%，若果進行分拆，匯控亞洲業務及其業績的能見度可望提高，從而觸發市場對匯控重新評級，以致集團的價值得以提升。報指，若分拆亞洲業務，集團總市值可望提升20%或265億美元至1586億美元，如果單是剝離香港零售業務，參照市場上給予恒生（0011）等上市同業的溢價，集團整體市值亦可望提升19%或254億美元。

本報就此報告向匯控及平保查詢，雙方都不作回應。而據了解，就重組匯豐亞洲業務以提升股東回報的不同可行性方案，平保希望市場各方共同參與、廣泛討論。