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港股ADR跌419點 夜期低水480點 美期亞股向下

美股向下，港股ADR跌419點或1.96%，報21386點，即月恒指夜期跌369點，報21326點，夜期低水480點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.08%，折合報388.17元；阿里巴巴（9988）跌4.45%，折合報107.78元；美團（3690）跌2.66%，折合報195.85元；匯控（0005）跌3.16%，折合報48.37元；建行（0939）跌0.65%，折合報5.55元。

道期現跌0.643%；標期現跌1.03%；納期現跌1.59%。日股現跌2.33%，韓股現跌1.83%，澳股休市。

紐油現跌1.98%或2.4美元，報118.27美元；布油現跌1.89%或2.31美元，報119.7美元；金價現升0.23%或4.42美元，報1876.02美元；美國10年期債息現升0.23%或0.0075厘，報3.163厘。

今日焦點股份可留意：

「獨立第三方」委託報告，指匯控（0005）分拆可帶來2000億價值重估。

原有核數師辭任，卓悅（0653）三度延遲刊發去年業績。

藥明康德（2359）股東擬減持A股，最多涉逾91億人幣。

市民外出用膳增，香港科技探索（1137）公布，HKTVmall 5月訂單額按月跌一成。

龍光（3380）、銀城國際（1902）5月合約銷售額按年跌近70%。

中國上月汽車銷量跌13%，新能源車銷量升1倍至近45萬輛。

第一服務（2107）上市集資所得1.14億元變更用途作派息。

宏安地產（1243）料去年盈利最多跌45%，位元堂料全年虧損收窄。

文化傳信（0343）料全年收入跌七成，惟虧損收窄。

寰亞傳媒（8075）上季蝕2980.4萬，虧損擴大逾一倍。

吳光正斥資逾27.8億增持九倉（0004）

中國飛機租賃（1848）將向渣打集團附屬公司出售兩架飛機。

中國人保（1339）首5月保費收入增近13%，財險升一成。

禹洲（1628）首5個月合約銷售額按年跌59%。

世茂（0813）首五個月合約銷售額按年跌近72%，，美的置業跌54%。

雲音樂（9899）與韓國SM娛樂達成協議，涉及EXO等藝人作品。

永旺（0984）：消費券帶動4月營業額按月升1.3倍。

富力（2777）5月銷售收入按年跌66.6%。

龍湖（0960）5月份權益合約銷售額90.6億元。

實德環球（0487）：將繼續營運衛星場，料6月澳門賭收升1至2成。

新城發展（1030）悉數償還明日到期4億美元債。

 