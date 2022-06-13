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恒指低開643點 創近1個月最大跌幅 科指股全跌

恒指今早低開643點或2.96%，是5月19日後最大跌幅，報21162點，成交金額98億元；國指今早低開228點或3.01%，報7380點。恒生科技指數開市報4630點，跌4.05%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。

藍籌0隻升，65隻下跌，4隻無升跌。恒安（1044）無升跌，報37.15元，是表現最好藍籌之一，藥明生物（2269）跌6.59%，報64.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報179元，跌1.21%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報29.55元，跌7.8%。

恒指跌穿10天線(21495.41點)，下試20天線(20927.8點)、50天線(20960.68點)。科指跌穿100天線(4715.39點)，下試10天線(4589.34點)。

「獨立第三方」委託報告，指匯控（0005）分拆可帶來2000億價值重估。開市報48.55元，跌2.8%。

原有核數師辭任，卓悅（0653）三度延遲刊發去年業績。無成交，報0.12元。

藥明康德（2359）股東擬減持A股，最多涉逾91億人幣。開市報99.25元，跌5.83%。

市民外出用膳增，香港科技探索（1137）公布，HKTVmall 5月訂單額按月跌一成。開市報6.55元，跌3.39%。

龍光（3380）、銀城國際（1902）5月合約銷售額按年跌近70%。龍光停牌。銀城國際（1902）無成交，報2.74元。

中國上月汽車銷量跌13%，新能源車銷量升1倍至近45萬輛。

第一服務（2107）上市集資所得1.14億元變更用途作派息。無成交，報0.99元。

宏安地產（1243）料去年盈利最多跌45%，位元堂料全年虧損收窄。開市報0.066元，跌2.94%。

文化傳信（0343）料全年收入跌七成，惟虧損收窄。無成交，報0.24元。

寰亞傳媒（8075）上季蝕2980.4萬，虧損擴大逾一倍。無成交，報0.65元。

吳光正斥資逾27.8億增持九倉（0004）。無成交，報24.75元。

中國飛機租賃（1848）將向渣打集團附屬公司出售兩架飛機。無成交，報5.05元。

中國人保（1339）首5月保費收入增近13%，財險升一成。開市報2.5元，跌1.19%。

禹洲（1628）首5個月合約銷售額按年跌59%。開市報0.44元，無升跌。

雲音樂（9899）與韓國SM娛樂達成協議，涉及EXO等藝人作品。開市報72.5元，升0.07%。

永旺（0984）：消費券帶動4月營業額按月升1.3倍。無成交，報1.23元。

富力（2777）5月銷售收入按年跌66.6%。創上市新低，見2.1元，開市報2.1元，跌1.41%。

龍湖（0960）5月份權益合約銷售額90.6億元。開市報32.8元，跌1.65%。

實德環球（0487）：將繼續營運衛星場，料6月澳門賭收升1至2成。無成交，報0.1元。

新城發展（1030）悉數償還明日到期4億美元債。無成交，報3.36元。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括富力（2777）低見2.1元，開市報2.1元，跌1.41%。0隻股份創52周低。

異動股

上升異動股，包括，新東方在線（1797）開市報7.16元，升14.93%；東銀國際（0668）開市報0.198元，升11.24%；鷹瞳科技（2251）開市報19.66元，升8.26%；新東方（9901）開市報13.6元，升6.25%；中集集團（2039）開市報13.2元，升3.77%；天立教育（1773）開市報0.74元，升2.78%；通達（0698）開市報0.159元，升2.58%；招金礦業（1818）開市報7.24元，升2.55%；裕承科金（0279）開市報0.205元，升2.5%；順豐同城（9699）開市報8元，升1.91%；加科思（1167）開市報7.64元，升1.87%。

下跌異動股，包括，萬國數據（9698）開市報29.55元，跌7.8%；嗶哩嗶哩（9626）開市報203元，跌7.64%；蔚來集團（9866）開市報143.2元，跌7.43%；百度（9888）開市報139元，跌7.27%；百濟神州（6160）開市報89.2元，跌6.79%；藥明生物（2269）開市報64.45元，跌6.59%；青瓷遊戲（6633）開市報4.19元，跌6.26%。

 

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