繼續選擇AlipayHK領取新一輪消費券的所有用戶，最高可獲高達210元獎賞，而首次選擇AlipayHK領取消費券的新用戶，成功登記後更可額外獲25元優惠，可享總值高達235元優惠。

AlipayHK又表示，消費券期間會聯動200間商戶，向用戶推出總值30億元的玩買優惠券， 用戶可自行領取不同禮券使用。AlipayHK現時經已覆蓋全港超過9成線上線下商戶，當中包括所有超級市場、生活百貨、食肆、便利店等。

AlipayHK又表示，以AlipayHK領取消費券，還有機會獲得張天賦及洪嘉豪限量「KahoxMCFrenemyLive2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照。

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