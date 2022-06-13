政府剛公布，新一輪消費券將於下周四（23日）開始登記。今次市民可以重選，或延用過往的電子錢包，六大電子錢包的吸客戰一觸即發。消費券營辦商之一的AlipayHK表示，作為去年最多市民選取消費券的電子錢包，今年亦繼續被邀參與新一輪消費券發放，將推出一系列優惠迎第二階段消費券。
繼續選擇AlipayHK領取新一輪消費券的所有用戶，最高可獲高達210元獎賞，而首次選擇AlipayHK領取消費券的新用戶，成功登記後更可額外獲25元優惠，可享總值高達235元優惠。
AlipayHK又表示，消費券期間會聯動200間商戶，向用戶推出總值30億元的玩買優惠券， 用戶可自行領取不同禮券使用。AlipayHK現時經已覆蓋全港超過9成線上線下商戶，當中包括所有超級市場、生活百貨、食肆、便利店等。
AlipayHK又表示，以AlipayHK領取消費券，還有機會獲得張天賦及洪嘉豪限量「KahoxMCFrenemyLive2022演唱會VIP門票」及專屬後台見面合照。
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