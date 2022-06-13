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吉利李書福牽頭 入主內地手機商魅族

據國家市監總局的文件顯示，吉利汽車（0175）母企吉利控股創辦人李書福帶頭投資的星紀時代，計劃收購手機廠商魅族科技八成股權。魅族回應表示，已與星紀時代就戰略投資事宜簽署協議，是次交易尚需履行相關監管機構的審批手續，交易細節還在協商中。

據公告顯示，是次交易前，魅族創始人黃秀章與淘寶（中國）分別持有珠海魅族49.08%及27.23%的股權，共同控制珠海魅族。經是次交易後，黃秀章對珠海魅族的持股將降低至9.79%，淘寶中國將退出對珠海魅族的持股與控制，而星紀時代將取得對魅族的單獨控制權。

李書福去年宣布進軍手機界後，不少內媒曾報導吉利已開始徵才，並在武漢、上海甚至海外設置辦公室。但時隔半年仍未有進一步的新消息傳出，因此，是次吉利收購擁有相對完整體系的魅族，被視為吉利手機問世的關鍵一步。

魅族於2003年在廣東珠海成立，原是製作MP3起家，2008年進軍智慧型手機，2009年憑藉「魅族M8」在國內手機品牌中取得一定知名度，不過隨著人才流失和市場競爭，魅族逐漸淡出國內一線國產手機品牌行列。據調研機構Cannalys的市場數據顯示，今年第一季度，全球前五大手機廠商的市場份額合共達73%，而魅族等「其他」廠商能分到的只有27%的市場份額。

 