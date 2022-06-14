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港股ADR跌422點 夜期低水470點 美期美債息升亞股跌

美股向下，港股ADR跌422點或%，報20645點，即月恒指夜期跌289點，報20598點，夜期低水470點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.72%，折合報366.75元；阿里巴巴（9988）跌6.87%，折合報96.67元；美團（3690）跌4.07%，折合報180.55元；匯控（0005）跌1.13%，折合報48.15元；建行（0939）跌0.71%，折合報5.51元。

道期現升0.298%；標期現升0.36%；納期現升0.53%。日股現跌1.67%，韓股現跌0.91%，澳股現跌4.66%。

紐油現跌0.06%或0.08美元，報120.85美元；布油現跌0.1%或0.12美元，報122.14美元；金價現升0.13%或2.37美元，報1821.63美元；美國10年期債息現升0.34%或0.0115厘，報3.3713厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，世茂服務（0873）、興勝創建（0896）等。

萊爾斯丹（0738）首季同店銷售跌38%，零售業務總銷售挫四成。

華潤置地（1109）5月銷售按年跌19%。

敏華控股（1999）考慮分拆銳邁科技，於内地上市。

賭牌快到期，澳立法會擬下周就新修訂博彩法表決。

 