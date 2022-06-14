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恒指低開284點跌穿20天、50天線 科指跌穿10天線

恒指今早低開284點或1.35%，報20783點，成交金額33億元；國指今早低開109點或1.49%，報7231點。恒生科技指數開市報4504點，跌2.05%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。工行（1398）、中銀香港（2388）、潤地（1109）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，47隻下跌，8隻無升跌。恒隆地產（0101）升1.1%，報14.66元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌5.35%，報98.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，26隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報16.68元，升0.72%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報127.8元，跌8.65%。

恒指跌穿20天線(20964.72點)、50天線(20940.75點)。科指跌穿10天線(4601.37點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，世茂服務（0873）停牌。興勝創建（0896）無成交，報1.16元。

萊爾斯丹（0738）首季同店銷售跌38%，零售業務總銷售挫四成。無成交，報0.475元。

華潤置地（1109）5月銷售按年跌19%。開市報32.65元，升0.62%。

敏華控股（1999）考慮分拆銳邁科技，於内地上市。開市報7.2元，跌0.83%。

賭牌快到期，澳立法會擬下周就新修訂博彩法表決。濠賭股新濠國際發展（0200）開市報5.1元，跌2.86%；美高梅中國（2282）開市報4元，跌2.68%；澳博（0880）開市報3.15元，跌1.56%；永利澳門（1128）開市報4.5元，跌1.75%；銀河娛樂（0027）開市報41.45元，跌0.12%；金沙中國（1928）開市報14.88元，跌1.59%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括富力（2777）低見1.96元，開市報1.96元，跌2%。

1隻股份創52周低，包括理文造紙（2314）低見3.29元，開市報3.29元，跌0.6%。

異動股

上升異動股，包括，新東方在線（1797）開市報9.46元，升8.49%；中國有贊（8083）開市報0.23元，升3.6%；艾伯科技（2708）開市報2.43元，升3.4%；思考樂教育（1769）開市報0.69元，升2.99%；時代鄰里（9928）開市報1.73元，升2.98%；中石化油服（1033）開市報0.62元，升1.64%；粵豐環保（1381）開市報3.89元，升1.57%；中裕燃氣（3633）開市報6.99元，升1.45%；中石化煉化（2386）開市報3.7元，升1.37%；天立教育（1773）開市報0.77元，升1.32%；恒隆地產（0101）開市報14.66元，升1.1%。

下跌異動股，包括，蔚來集團（9866）開市報127.8元，跌8.65%；百濟神州（6160）開市報79.75元，跌8.65%；飛魚科技（1022）開市報0.6元，跌7.69%；國泰君安（2611）開市報9.4元，跌7.66%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位5.62元，開市報5.675元，跌6.2%；百度（9888）開市報130.9元，跌5.9%；嗶哩嗶哩（9626）開市報185.8元，跌5.64%；阿里巴巴（9988）開市報98.25元，跌5.35%。

 

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