香港貿易發展局公布，本港次季出口指數按季升6.2點到30.9，貿發局研究總監范婉兒於記者會上表示，這是一年内首次上揚，反映在疫情影響漸減退而供應鏈和物流瓶頸有所改善下，香港出口商信心回升。
她又表示，早前内地封城政策令生產停擺及物流配送受阻，香港出口商或受影響。不過，隨着內地放寬防疫限制，跨境貨運逐漸回復正常，不少工廠也陸續復工復產。整體而言，出口商情緒顯著改善，惟對未來展望仍然審慎。
范婉兒預期，香港出口在今年下半年強勁復蘇，故維持今年出口增長預測不變，即按年升8%。她強調，香港總出口值大幅增加，很大程度是因為價格升幅所致，若以出口量來計，應與去年相若甚或會下滑。她亦提醒，香港出口商要留意滯漲、地緣政治及疫情反覆的風險，這全都會阻礙全球復蘇步伐和影響需求。
與上季相比，受疫情打擊的出口商明顯減少14個百分點至79.1%，憂慮疫
情將會影響業務的亦大幅下降17.7個百分點至35.8%。此外，調查發現疫情為出口商帶來的各種挑戰正在縮減，特別是有關與海外買家或供應商接洽，降20個百分點至21.6%、原材料/ 零部件供應短缺減11.9個百分點至34.6%、買家取消訂單等縮9.7個百分點至16.7%。然而，72.6%受訪出口商仍受運輸成本上升困擾。
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