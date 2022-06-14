香港貿易發展局研究總監范婉兒表示，維持香港今年出口增長8%的預測，但強調主要由價格推升，並不代表港商生意好轉。就今年貿易量而言，預計與去年相若或輕微下滑，今年首季貿易價格升一成，首季貿易量因疫情等因素跌6%，當局不排除今年出口量會出現零增長，甚至錄得輕微收縮。
就美國加息而言，范婉兒稱，美國強調通脹問題，重新審視撇除針對中國的關稅問題，令產品進入消費市場可以有助壓抑通脹，以上因素對於香港廠商而言，大部分產品均源自中國，因此對香港出口形成正面因素。不過，市場現時最大憂慮聯儲局加息過急，市場預計美國將出現衰退風險，滯漲風險，該環球因素亦會為本港出口前景增添不明朗。
就人民幣貶值而言，范婉兒表示，若港商貨源來自內地，人民幣貶值令港商生產成本得益，令本港出口價格相對便宜，相對其他新興市場貨幣而言，貶值幅度較為平穩。
就北京疫情反覆對本港出口的影響，范婉兒表示，與香港緊密合作生產基地為大灣區，主要產品為輕工業產品，如電子類別，因此在較遠地區發生的事件對本港的影響較輕微，以4月為例，上海封城影響生產鏈，本港對內地出口下跌外，對其他海外出口仍保持強勁增長。范婉兒指，現時世界各地和中國對處理封城影響生產一事，已有一定的經驗，在各方彈性配合，進行生產調整下，預計下半年本港與中國的出口達強勁反彈趨勢。
加價方面，范婉兒表示，部分出口商可以加價，仍有部分出口商未能加價，整體情況與上季相若。范婉兒又表示，產品價格將保持高企，以電子產品較有能力加價，將成本壓力轉移給消費者，相反，家用產品則未能轉嫁成本。
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