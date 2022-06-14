在股東會上，有多名長期股東對有線燒錢20年無錢賺表示失望，並期望公司交代更多計劃，冀重振業務及股價，亦憂慮公司要集資。黃思遠稱，觀眾習慣改變，電視業難做，在各方平台湧現下，全球媒體行業面臨轉型。集團已將旗下香港開電視及有線電視的App重新做過上架，讓觀眾可收看重播及按需要收看節目。另亦在You Tube開設頻道播放開電視及有線新聞節目，亦部署在11月底前推出免費頻道78台廣東話節目頻道。他們亦會聯同不同伙伴製作節目，例如製作《逆境中的餐桌》及《就是青春》等。至於有線方面會否參與競購世界盃播放，他謂會作不同考慮。另會強化宣傳推廣，不會依賴單一平台播放，他們亦嘗試首次在晚上8時半及9時半播放港劇，期望讓市場知道他們有製作，冀藉此帶動收視及廣告。

在疫情期間，以他所見，全港收視增加數個百分點收視。當中集團旗下開電視播放的《空間改造王》，最高收視曾達5點。黃思遠指出：「雖然今年首季受疫情影響，令商業活動受到影響，但是隨著他們做好帳目，期望下半年可以幫助收視及收入」。隨著東鐵過海段通車，他指出，期望過海段通車後帶動廣告收入增加。

另在電訊業務方面，黃思遠指出，集團基於旗下網絡覆蓋率高，擬在數據中心之間的數據互聯方面物色空間積極發展。同時在現有逾71萬的有線電視收費客戶的基礎上，留意與寬頻業務及其他產品的交叉銷售機會。在5G發展同時，他們會與中國移動建立更好的合作，做好網絡聯繫。集團亦會與同事進行「腦震蕩」探討更多收入來源。

儘管未來開設新免費頻道及進行投資，但是公司秘書郭子健表示，有線在資源上緊守原則，有需要時審慎行事，並無任何集資計劃。副主席兼執行董事曾安業稱：「多謝股東提議，失望20年，未必1日內可轉型，但公司轉型創新求變，希望給予正能量」。他說，公司不止經營電視，亦有優質內容，冀可以開源賺錢及帶來驚喜，做好產品及股價。

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