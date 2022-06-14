香港故宮文化博物館（香港故宮）宣布中銀香港（2388）成為香港故宮的戰略合作夥伴，中銀將支持故宮博物館的文化教育、大型展覽、門票資助及開幕活動等。隨著香港故宮於2022年7月2日正式對公眾開放，香港故宮將在中銀香港的支持下推出一系列藝術文化活動。

中銀香港的獨家贊助讓香港故宮將於今年7月至2023年6月推出《香港故宮SHOWTIME！》系列，逢星期日下午3 時至4時舉辦表演藝術活動，藉此將故宮文化及中國藝術、文化和歷史融匯至表演藝術當中，啟發跨藝術界別的思考和學習。參與《香港故宮 SHOWTIME！》的本地表演藝術團體包括香港芭蕾舞團、香港舞蹈團 、香港中樂團、香港天籟敦煌樂團、香港演藝學院、香港共融樂團和香港管弦樂團等。

為支持香港故宮走進社區向大眾推廣中華文化，中銀香港將於開幕首年贊助香港故宮33,000張標準及特別展覽門票，有關門票將透過香港故宮的非政府組織合作夥伴贈予弱勢社群，讓社會不同階層均有機會到訪香港故宮。

為慶祝香港回歸祖國25周年及香港故宮開幕，中銀香港將贊助由香港故宮與天籟敦煌樂團合作於6月21日（星期二）舉行的《敦煌與故宮對話：飛越文化二千年》音樂會暨文化講座。音樂會將由香港天籟敦煌樂團演出其為是次活動編製的原創樂曲。在演出後會由李焯芬教授主持文化講座，他將聯同故宮博物院院長王旭東博士、敦煌研究院書記趙聲良博士及香港故宮文化博物館館長吳志華博士從樂團演出講解敦煌與故宮文化。