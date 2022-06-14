電盈表示，將分別向聯想出售PCCW Lenovo Technology Solutions（PLTS）的80%股權，以及電盈網絡服務的20%股權，總代價6.136億美元中，約5.136億美元將以現金結算，餘下1億美元將透過由聯想發行8642.47萬股股份支付，每股作價為9.025元。

根據公告，PLTS及電盈網絡服務去年稅後純利分別約2430萬及1580萬美元，以今次交易作價計，相當於約27.1倍市盈率。據集團披露，PLTS主要向亞太地區客戶提供數碼解決方案及管理服務，電盈網絡服務則主要服務香港公營部門客戶提供解決方案及服務，當中電盈網絡服務於去年初投得積金易平台的設計、構建和營運合約。

電盈和聯想均表示，預計今次交易將釋放雙方的協同效應，利用綜合優勢，加速ITS業務在亞太地區的擴張，以及優化資源配置，抓住IT企業方案行業的增長機會所產生的增值空間。聯想集團執行副總裁、方案服務業務集團總裁黃建恒表示，今次合作進一步加速聯想由一家智能設備和基礎設施公司，轉型至以方案服務為導向的科企。