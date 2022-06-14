moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

電盈48億出售部分企業業務股權 與聯想組戰略合作

電訊盈科（0008）公布，旗下企業方案業務（ITS）與聯想集團（0992）建立戰略合作，並以合共約6.136億美元（約47.86億港元）作價出售旗下兩間從事企業方案業務子公司的部分股權，兩家公司分別向亞太地區客戶提供數碼解決方案及管理服務，以及主要服務香港公營部門客戶，提供解決方案及服務。

電盈表示，將分別向聯想出售PCCW Lenovo Technology Solutions（PLTS）的80%股權，以及電盈網絡服務的20%股權，總代價6.136億美元中，約5.136億美元將以現金結算，餘下1億美元將透過由聯想發行8642.47萬股股份支付，每股作價為9.025元。

根據公告，PLTS及電盈網絡服務去年稅後純利分別約2430萬及1580萬美元，以今次交易作價計，相當於約27.1倍市盈率。據集團披露，PLTS主要向亞太地區客戶提供數碼解決方案及管理服務，電盈網絡服務則主要服務香港公營部門客戶提供解決方案及服務，當中電盈網絡服務於去年初投得積金易平台的設計、構建和營運合約。

電盈和聯想均表示，預計今次交易將釋放雙方的協同效應，利用綜合優勢，加速ITS業務在亞太地區的擴張，以及優化資源配置，抓住IT企業方案行業的增長機會所產生的增值空間。聯想集團執行副總裁、方案服務業務集團總裁黃建恒表示，今次合作進一步加速聯想由一家智能設備和基礎設施公司，轉型至以方案服務為導向的科企。