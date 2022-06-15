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香港競爭力排名升兩位至第5 惟商業效率指標再跌至第7位

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）發表今年度全球競爭力報告，香港排名由去年的第7位回升至第5位，但仍低於2019年時的第2位，而排名最高的亞洲地區依然為新加坡，今年排名第3倍。

報告指出，香港重回第5位主要源於「經濟表現」分類指標，從第30位升至第15位，特別是本地經濟細項表現從第32位升至第21位，以及國際投資細項表現從第7至第3。另外香港在「基建」分類指標上升兩位至14位，表現保持相對穩定，在健康和環境細項有進步，但在教育方面有所下降。

不過「政府效率」分類指標從多年的第1位降至第2位，當中社會框架子細項排名33位，雖上升1位但仍然相對較低，公共財政細項則由第9位升至第2位。此外香港在「商業效率」分類指標從第3位跌至再第7位，主要是由於勞動力市場細項由第8位降至20位，以及取態和價值觀細項由第8位降至16位所致。

IMD指出，香港在控制疫情和振興經濟、捕捉內地經濟發展機遇、推動創新科技、解決土地和人力增長等方面面臨挑戰。不過，競爭力的稅制、有效的法律環境、有利營商的環境、融資渠道和可靠的基礎設施，是香港對商業的吸引力排名前五位的原因。

中國內地今年排名第17位，較去年下跌1位。IMD報告指，中國近年強勁的上升趨勢扭轉，顯示清零防疫政策下經濟復蘇乏力，與2021年比較，中國在商業效率，特別是生產力提高，提振了實質GDP增長。 2020年以來，中國營商環境穩步改善，廣闊的發展中國內市場為其優勢企業孕育了高增長機會。不過，隨着資源密集型製造業、出口和低薪勞動力的經濟模式達到極限，預計經濟增長會在2022年開始放緩，中國同時面對嚴重的經濟、社會和環境不均衡。

IMD經濟師表示，展望未來，中國需要將經濟結構從製造業轉向高價值服務業，從投資轉向消費。它亦需要建立統一的全國市場，以促進長期的經濟繁榮。中國需要運用混合宏觀經濟政策，以達致其社會經濟發展目標。

今年排名最高的地區為首次登頂的丹麥，上升兩位，甚次為下跌1位的瑞士，和上升兩位的新加坡。

 

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