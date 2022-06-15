新地（0016）公布，與16家主要的國際及本地銀行簽署一筆五年期的可持續發展表現掛鈎貸款協議，錄得逾四倍超額認購，最終總貸款額達到207億港元，是香港房地產業界歷來最大規模的可持續發展表現掛鈎貸款。
根據貸款協議，當新地達成預先就ESG設定的可持續發展表現目標時，可獲得貸款利率折扣。有關的可持續發展表現目標包括:持續增加綠色寫字樓在集團已落成核心寫字樓物業組合所佔的比例；達成減低電力消耗強度的年度目標（電力消耗強度以「千瓦時/平方米」為單位）； 取得的標普全球ESG評分持續上升。
中國銀行（香港）有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及三菱UFJ銀行將共同擔任是項貸款的可持續發展顧問，負責就可持續發展表現目標的相關事宜，向新地提供意見。其餘安排貸款的銀行包括華僑銀行、中國建設銀行（亞洲）、星展銀行、中國工商銀行（亞洲）、恒生銀行、交通銀行、瑞穗銀行、三井住友銀行、富邦銀行（香港）、上海商業銀行、大華銀行、花旗銀行及國泰世華商業銀行。
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