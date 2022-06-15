根據貸款協議，當新地達成預先就ESG設定的可持續發展表現目標時，可獲得貸款利率折扣。有關的可持續發展表現目標包括:持續增加綠色寫字樓在集團已落成核心寫字樓物業組合所佔的比例；達成減低電力消耗強度的年度目標（電力消耗強度以「千瓦時/平方米」為單位）； 取得的標普全球ESG評分持續上升。

中國銀行（香港）有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及三菱UFJ銀行將共同擔任是項貸款的可持續發展顧問，負責就可持續發展表現目標的相關事宜，向新地提供意見。其餘安排貸款的銀行包括華僑銀行、中國建設銀行（亞洲）、星展銀行、中國工商銀行（亞洲）、恒生銀行、交通銀行、瑞穗銀行、三井住友銀行、富邦銀行（香港）、上海商業銀行、大華銀行、花旗銀行及國泰世華商業銀行。

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