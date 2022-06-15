她說，政府修改博彩法方面，原有要求過渡期後，在非博彩企業所屬物業經營的衛星場收歸的舉措已取消，因此和衛星場的合作關係已不用原有修法提出的方式運作。集團亦正和衛星場商討延續運作，料大部分繼續經營下去。她料修法後無論對行業及澳博均有好處，並對營運有明確及清晰的指引。澳博亦由於股權清晰，由澳門旅遊娛樂公司做大股東，不用面對交叉持股的問題。

不過，何超鳳不諱言，行業面對疫情的衝擊，致旗下新開業不久的上葡京客量不夠，集團已採取節流措施，期望下半年訪澳旅客在疫情後增加，爭取收益。至於有美資博彩企業醞釀以股代薪，她謂澳門政府已表明，因此澳博不會效法，亦不會有以股代薪的問題需要處理。現時集團未開始與上葡京隔鄰並已營運的葡京人洽商，但是她不排除有其他機會。

進入6月份，何超鳳稱，無論賭收及人流均比4月份好一點，但未見很大進步，希望暑假會多些旅客訪澳。尤其澳門縮短港澳台及外地訪澳檢疫隔離期間由原本14日，減至10日，她希望到暑假時有助旅客可以因此多些考慮過來訪澳。

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