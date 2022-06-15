moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

何超鳳：澳博已獲准可取再融資 大部分衛星場繼續留下來

澳門博彩（0880）主席何超鳳今午在股東大會後表示，她完全不擔心集團的資金問題，原因是他們已獲澳門政府及銀團批准，取得再融資，並於6月份可以提取。同時，政府已與6家賭牌持有人處理賭牌延長，她謂集團亦與大部份衛星場討論好，會繼續營運下去。

她說，政府修改博彩法方面，原有要求過渡期後，在非博彩企業所屬物業經營的衛星場收歸的舉措已取消，因此和衛星場的合作關係已不用原有修法提出的方式運作。集團亦正和衛星場商討延續運作，料大部分繼續經營下去。她料修法後無論對行業及澳博均有好處，並對營運有明確及清晰的指引。澳博亦由於股權清晰，由澳門旅遊娛樂公司做大股東，不用面對交叉持股的問題。

不過，何超鳳不諱言，行業面對疫情的衝擊，致旗下新開業不久的上葡京客量不夠，集團已採取節流措施，期望下半年訪澳旅客在疫情後增加，爭取收益。至於有美資博彩企業醞釀以股代薪，她謂澳門政府已表明，因此澳博不會效法，亦不會有以股代薪的問題需要處理。現時集團未開始與上葡京隔鄰並已營運的葡京人洽商，但是她不排除有其他機會。

進入6月份，何超鳳稱，無論賭收及人流均比4月份好一點，但未見很大進步，希望暑假會多些旅客訪澳。尤其澳門縮短港澳台及外地訪澳檢疫隔離期間由原本14日，減至10日，她希望到暑假時有助旅客可以因此多些考慮過來訪澳。

 

其他報道

 

其他報道

新地簽207億元五年期可持續發展表現掛鈎貸款

調查：港今年逾半全職打工仔獲加薪 平均加幅3.2%創3年高

歐央行召開緊急會議「討論當前市場狀況」 歐元、歐股上升

滬深三大指數連升兩個交易日 滬指升穿3300點

花旗料恒指年底或升至24300點

附預告片︳Netflix推《魷魚遊戲》真人競賽show 全球招募456名參賽者 獎金高逾3550萬港元

券商︰開發商料6月合約銷售僅較5月

PayMe推Tesla抽獎、獎賞錢回贈等 吸客領取第二階段消費券

【有片：埋身擊】倘恒指加息後穩守20600點 後市有望挑戰二萬二大關

 